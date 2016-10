Aktien

BASF und der "Mehrwert" von Analysten

25. Okt 2016 , Daniel Saurenz

Bei der BASF-Aktie sollten sich Anleger nicht auf Analysten verlassen. Die lagen so richtig daneben mit ihren Einschätzungen. Von Daniel Saurenz

Ach ja, mit den Einschätzungen von Analysten ist es so eine Sache. Manchmal schüttelt man den Kopf, manchmal ist man angesichts der Pro-Zyklik amüsiert. Ein schönes Beispiel 2016 ist die Aktie der BASF. Als im Februar angeblich die Weltwirtschaftskrise kommen sollte und die Wirtschaft in China einbrechen sollte, da waren die Ludwigshafener bei Kursen um 58 Euro ein Schmuddelkind. Im Oktober bei Kursen von knapp 80 Euro und als Outperformer des Dax findet sie dann mancher toll und erinnert sich an die Dividende. Schönes Beispiel ist die DZ Bank. Sie hatte am 1. März BASF von „Halten“ auf „Verkaufen“ herabgestuft – 2 Euro über dem Jahrestief. Damals senkte sie den fairen Wert von 57 auf 55 Euro. 2016 dürfte für den Chemiekonzern schwierig werden, schrieb Analyst Peter Spengler. Der Ausblick für das laufende Jahr sei ernüchternd ausgefallen. Das sah der Markt danach anders und schob die Aktie rund 40 Prozent nach oben.

Anfang August, bei Kursen um 72 Euro, fiel dem gleichen Analysten auf, dass der Ölpreis sich tatsächlich und wie überraschend erholt hatte. Seine Schlussfolgerung: Er setzte BASF mit einem fairen Wert von 80 Euro auf „Kaufen“. Das zweite Quartal sei durch solides Mengenwachstum und operative Margenverbesserungen gekennzeichnet, schrieb er. Bei steigenden Öl- und Gaspreisen sah er eine gute Chance auf eine Gewinnanpassung nach oben.

BASF bekräftigt Prognose Wir schauen lieber sachlich auf das aktuelle Umfeld und sehen Chancen bei BASF auch bei negativen Analystenkommentaren und wir denken über Gewinnmitnahmen nach, wenn Analysten positiv gestimmt sind und der Ölpreis – welche Sensation – nach dem Ausverkauf wieder an der Marke von 50 Dollar anklopft. Zuletzt sorgten die vorläufigen Quartalszahlen für einen Kurshüpfer. Zwar hatte der weltgrößte Chemiekonzern einen kräftigen Umsatz- und Gewinneinbruch verbucht. Das lag aber vor allem an dem Verkauf der Gashandelsaktivitäten. Operativ lief es hingegen deutlich besser als erwartet. Der Konzern bekräftigte daher die Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen profitiert zusehends von den steigenden Ölpreisen, nicht nur in der Öl- und Gassparte, sondern auch im Chemikaliengeschäft. Denn BASF gibt die steigenden Rohstoffpreise an die Kunden weiter und hat so die Möglichkeit, die Margen zu verbessern. Ein weiterer Anstieg des Ölpreises würde daher die Aktie beflügeln. Die Notierung des Rohstoffträgers könnte tatsächlich weiter nach oben tendieren, wenn sich bei Investoren die Erwartung verstärkt, dass sich die OPEC bei ihrem Treffen am 30. November in Wien tatsächlich auf die Details zur Kürzung der Förderung einigen kann.