Rückschlag für die Bankenunion

26. Jun 2017 , von Christian Kirchner

Gut möglich, dass das abgelaufene Wochenende in einigen Jahren einen Platz in den Wirtschaftsgeschichtsbüchern hat: als jenes Wochenende, an dem sich in den Pfeilern der mühevoll errichteten Bankenunion der EU unübersehbare Risse zeigen. Als jenes Wochenende, an dem es mit der Rettung zweier italienischer Banken mit Staatsgeldern in Milliardenhöhe einen großen Rückschritt hin zu alten Problemen gab – Rückschritte hin zu der Erpressbarkeit von Staaten. Und ein Rückschritt in Richtung Wettbewerbsverzerrung.

Was genau ist passiert? Die schon seit Jahren kriselnden italienischen Banken Veneto Banca und Banco Populare di Vincenza werden liquidiert. Die Europäische Zentralbank erklärte sie am Freitag für vermutlich nicht überlebensfähig und übergab den Fall an das Abwicklungsgremium. Von dort wurde der Fall dann allerdings an Italien überstellt, die Abwicklung ist nun eine lokale Angelegenheit.

Dazu werden die gesunden Teile der Banken und das operative Geschäft für einen symbolischen Euro an die Bank Intesa verkauft – und das ohne Risiken. Denn der Rest wandert in eine Abwicklungseinheit, die den italienischen Staat – und somit den Steuerzahler – insgesamt rund 17 Mrd. Euro an Eigenkapital und Garantien kostet.