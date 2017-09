Bankenpleiten? Anleger vergessen zu schnell

14. Sep 2017 , Daniel Saurenz

Zertifikate finden bei deutschen Anlegern wieder reißenden Absatz und auch einige Fondsgattungen sind so beliebt wie seit der Lehman-Pleite nicht mehr. Was haben Anleger aus der Krise gelernt?

Es ist zwar schon eine Weile her, aber Investoren sollten gerade jetzt die Erinnerung an die Finanzkrise hochhalten und ohne Angst daraus lernen. Denn so sorglos wie jetzt agierten Anleger schon lange nicht mehr, das „Angstbarometer“ VDAX-New notiert schon geraume Zeit am Jahrestief. Deutliche Rückgänge bei Aktien hat es aber schon immer gegeben, sie gehören ebenso dazu wie lange Bullenmärkte, doch man kann auf mögliche Abschwünge vorbereitet sein. Denn sie können nicht nur am Aktienmarkt Probleme verursachen.

Vergessen sind nämlich viele Erfahrungen der späten 2000er-Jahre. Offene Immobilienfonds? Viele waren auf einmal geschlossen, doch davon will nun niemand mehr etwas wissen. Der Immobilienmarkt brummt jetzt – also nix wie rein. Mutig ist das, aber spätestens in der nächsten Krise werden sich Anleger wieder erinnern. Antizyklisches Handeln ist da häufig auch für Langfrist-Investoren erfolgsversprechender als hinter einem Trend herzulaufen.

Ein anderes Beispiel: Aktienfonds – hohe Kosten und mangelnder Schutz auf dem Weg nach unten wurde 2009 beklagt. Auch das ist heute vergessen. Viele Anleger ziehen Fonds dank eines cleveren Vertriebs immer noch passiven ETFs oder Indexzertifikaten mit Sparplänen vor.

Oder die Bonität - mancher Sparkassenkunde hat bei seinem Expresszertifikat – eine Gattung, die sich momentan prima verkauft – womöglich den Emittenten gar nicht im Kopf. Nachsehen kann sich lohnen. Experten argumentieren darüber hinaus, dass das Emittentenrisiko bei Zertifikaten zurückgegangen sei. Bei aller Liebe – wer ein Zertifikat der Deutschen Bank oder Citigroup gekauft hat, dessen Problem wäre bei einer Bankenpleite immer noch ein Zahlungsausfall.