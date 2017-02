Banken bitten zur Kasse

22. Feb 2017 , Nadine Oberhuber

Fast alle Geldinstitute erhöhen die Preise für Konten. Bei vielen kosten sogar Überweisungen am SB-Terminal oder das Abheben am Automaten. Noch geht es aber auch viel billiger

Zur Kreativbranche würden die meisten Designer zählen, oder Fotografen, Musiker und Künstler. Banken hingegen kämen den allerwenigsten in den Sinn. Dabei waren sie in jüngster Zeit besonders kreativ. Sie haben sich Originelles einfallen lassen und vieles neu erfunden, um endlich mehr Geld von ihren Kunden kassieren zu können und so irgendwie wieder Gewinne zu machen.

Eine der skurrilsten Ideen kommt von der Sparkasse Soest. Sie erhebt bei günstigen Onlinekonten eine besondere Gebühr: „Pay per Click“ meint in Soest nicht das Bezahlen beim Onlineshopping, sondern es fällt eine Gebühr von 1 Cent an bei jeder Onlinekontoabfrage. Demnächst sollen es 2 Cent sein. Bei 5000 Onlinekunden und je zehn Kontoklicks im Monat könnte das der Sparkasse schon jetzt 500 Euro zusätzlich im Monat bringen.

Diese Art der Einnahmegenerierung wundert sogar Max Herbst vom Finanzvergleichsdienst FMH: „Wir beobachten die Konditionen von vielen der über 500 Sparkassen und 1000 Volksbanken, aber das ist schon sehr unüblich“, sagt Herbst. Es passt aber für ihn ins Gesamtbild, es gebe „eine Riesenbewegung bei den Banken zur Gebührenerhöhung“. Das bestätigen auch die Verbraucherzentralen, bei denen derzeit eine Sonderuntersuchung zu Kontenkonditionen läuft.