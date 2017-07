Wird Frankfurt der grosse Brexit-Gewinner?

06. Jul 2017 , von Christian Kirchner

Der Brexit und seine Folgen: Setzt sich ein Treck von Londoner Bankern nach Frankfurt in Bewegung? So einfach ist es nicht. Von Christian Kirchner

Die japanischen Banken Nomura, Daiwa und Sumitomo sowie die britische Standard Chartered Bank wollen Standorte in Frankfurt mit Banklizenz gründen oder ausbauen. Die Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley bevorzugen dem Vernehmen nach ebenfalls Frankfurt, wollen aber Londoner Jobs eher zwischen verschiedenen Städten diffundieren lassen. Die schweizerische UBS hat schon eine europäische Holding sowie Julius Bär eine Bank in Frankfurt, in der sie ihre europäischen Aktivitäten bündeln.

Frankfurt ist die populärste Destination für Banken, die aufgrund des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union eine Alternative zu London in der EU suchen. Sie benötigen einen Standort innerhalb der EU, um ihre Bankdienstleistungen in allen Mitgliedsländern anbieten zu können, im Fachjargon „den EU-Pass“. Den hatten viele Institute bislang in London. Sie müssen sich aber für den Fall eines harten Brexits nach einer Alternative umsehen.

Nein, für dieses Urteil ist es viel zu früh. Weder lässt sich seriös schätzen, ob und wenn ja, in welchem Umfang die schlagzeilenträchtige Verlagerung oder Eröffnung von Europa-Zentralen von Banken in Frankfurt zu einem Beschäftigungsaufbau führen. Ebenfalls ist unklar, ob der Gewinn dieser Arbeitsplätze den strukturellen Jobabbau der Bankenbranche ausgleichen kann, es also tatsächlich auch netto zu Arbeitsplatzgewinnen kommt.

Offenbar schon. In jedem Fall wächst die Leberwurstigkeit: Die französische Nachrichtenagentur AFP schob den Frankfurter Vorsprung jüngst zurück auf „unermüdliche Lobbyarbeit“ und der irische Finanzminister beklagt bereits „schleichende Regulierungsarbitrage“. „The winner ist Frankfurt - could it really be?“, fragt sich erstaunt der britische „Independent“, auch die „Financial Times“ attestiert Frankfurt die „Führung“ im Rennen um neue Banken und Jobs - und das alles binnen gerade einmal zwei Wochen.

So spät wie möglich. Sie sind lieber schmallippig, was die genaue Anzahl der Jobs angeht, die im Zuge eines neuen oder ausgebauten Standorts in Frankfurt entstehen oder dorthin verlagert werden.

Sie sind ein geschickter PR-Coup. Nichts lieben Redakteure und Leser so sehr wie griffige Zahlen in einem komplizierten Sachverhalt. Das weiß auch der Geschäftsführer der Finanzplatzinitiative Frankfurt Hubertus Väth. Daher hat der PR-Profi kurz nach dem Brexit-Referendum die Zahl von 10.000 neuen Jobs ventiliert, die sich seitdem durch die Berichterstattung zieht. Aber genau das ist auch sein Job: Optimismus verbreiten. Der Vorstandschef des Verbands der Auslandsbanken, Stefan Winter, nennt 3000 bis 5000 neue Mitarbeiter mittelfristig realistisch, verpackt das ganze aber eher als einen „schleichenden Prozess“.

Da allerdings der Brexit - vorbehaltlich eine alternativen Lösung - vermutlich bis 2019 vollzogen wird, müssen sich die Institute einen Überblick verschaffen, welche Flächen kurzfristig verfügbar sind. Aktuell taxiert der Makler Jones Lang LaSalle (JLL) den Leerstand in Frankfurt auf eine Million Quadratmeter beziehungsweise neun Prozent. Rund 340.000 Quadratmeter Bürofläche sind in Bau, davon rund 150.000 im Bankenviertel. Zwar spricht JLL von einer weiter „sehr guten Stimmung selbst ohne Brexit-Effekte“. Allerdings mahnen die Experten auch, dass „immer mehr Bauprojekte spekulativ vorangetrieben werden, wobei sich diese auf innerstädtische Lagen fokussieren“ - ein typisch spätzyklisches Phänomen.

Das ist ein üblicher und keineswegs spezifischer Prozess Frankfurts, in dem Büroraum alles andere als knapp ist. Seit dem Brexit haben alle großen Londoner Banken den Immobilienmaklern den Auftrag erteilt, die Lage auf dem Gewerbeimmobilienmarkt in den großen Finanzmetropolen Europas zwischen Dublin im Westen und Warschau im Osten zu sondieren. Hintergrund: Banken sind üblicherweise Mieter in hoch- und neuwertigen sowie zusammenhängenden Büroimmobilien in zentraler Lage, die nur begrenzt zur Verfügung sind und sich nur mit mehreren Jahren Vorlaufzeit bauen und beziehen lassen.

Allerdings sprechen womöglich überzogene Brexit-Boom-Erwartungen nicht per se gegen einen Immobilienkauf in Frankfurt . Die Stadt wächst aufgrund von Binnenwanderung und einem natürlichen Bevölkerungsanstieg um knapp 30 Einwohner pro Tag. Es fehlen dennoch laut Hochrechnungen von Deutsche Bank Research rund 36.000 Wohnungen, Tendenz steigend, denn die Fertigstellungen decken nicht den steigenden Neubaubedarf einer Stadt, die räumlich buchstäblich an ihre Kapazitätsgrenzen stößt.

Wenn nur die Zahl der Banker offen ist, die kommen, nicht aber die Tatsache an sich – lohnt jetzt der Kauf einer Wohnung in Frankfurt?

Brexit-Effekt und Jobabbau könnten sich aufheben

Was hat es mit dem Brutto-Netto-Effekt bei den Jobs auf sich?

Summiert man die offiziell bestätigte oder fest beabsichtigte Zahl der Jobverlagerungen und -schaffungen in Frankfurt, läuft dies bislang auf eine allenfalls dreistellige Zahl neuer Jobs hinaus. Die Zahl der in der Bankbranche in Frankfurt beschäftigten Mitarbeiter schwankt indes mit den Wirtschaftszyklen deutlich stärker. Wie viele Banker in zwei oder fünf Jahren in Frankfurt arbeiten werden, hängt in größerem Ausmaß vom Wirtschaftswachstum und der Zinsentwicklung ab als von administrativen Regelungen für Standorte.

Kurz: Banken schaffen Jobs, wenn sie für ihre Geschäftstätigkeit sinnvoll sind und die Erträge steigen. Sie bauen eher Jobs ab, wenn die Zinsen nicht vom Fleck kommen, die Regulierung immer mehr kostet und ihre Ertragskraft leidet. Genau das ist in den vergangenen zwei Jahren der Fall gewesen.

Daher ist unklar, ob es unter dem Strich künftig selbst bei einem harten Brexit mehr Beschäftigte in Frankfurt in der Bankbranche geben wird oder nicht. Die Zahl der bei Banken beschäftigten Mitarbeiter in Frankfurt sinkt jedenfalls laut Auswertungen der Helaba seit etwa Ende 2014 trotz annähernd Vollbeschäftigung und starkem Wirtschaftswachstum langsam auf zuletzt rund 62.500 Menschen. Jüngere Bundesbank-Zahlen sehen zumindest eine Stabilisierung.

Bis Ende 2018 sollen es laut der Helaba-Prognose von Ende 2016 noch 62.000 Bankjobs in Frankfurt geben. Das im Kern optimistische Institut rechnet zwar mit 2000 neuen Stellen bis 2018, vermutet aber auch, dass sich die Effekte des Beschäftigungsaufbaus der Auslandsbanken durch den Brexit auf der einen und die Konsolidierung in den deutschen Banken auf der anderen Seite gegenseitig aufheben. Im Bankensektor arbeiten damit in Frankfurt rund 3000 Mitarbeiter weniger als vor der Finanzkrise, und in diesen Zahlen sind die 2016 angekündigten, umfangreichen Sparprogramme der Commerzbank und Deutschen Bank noch nicht enthalten. Die Deutsche Bank ist freilich auch ein „Joker“ der Optimisten, schließlich hat sie das Potenzial, eine große Zahl ihrer in London beschäftigten Mitarbeiter nach Frankfurt zu holen.

Jetzt mal Schluss mit dem Pessimismus: London wird in jedem Fall verlieren, Frankfurt gewinnen – die Frage ist doch nur, in welchem Ausmaß, oder?

Der wahrscheinliche Ausgang ist tatsächlich, dass der Kuchen London verliert, die dabei abfallenden Krümel für das zehnmal kleinere Frankfurt einen positiven Impuls bedeuten. Aber wirklich sicher ist das nicht. Großbritannien hat sich zwar in eine schwierige Situation manövriert. Die Attraktivität des Finanzplatzes London mit rund 450.000 direkt in der Finanzdienstleistungsbranche Beschäftigten fußt jedoch vor allem auf den Netzwerkeffekten, dem ständigen Zustrom hervorragend ausgebildeter Talente, kurzen Wegen und einer hervorragenden Infrastruktur. Daran wird auch ein EU-Austritt nichts ändern. Möglich, dass am Ende alle Beteiligten am Brexit unter dem Strich verlieren, London, Frankfurt ebenso wie die EU und Großbritannien.

Viele deutsche Bankmanager treibt zudem die Sorge um, der Brexit könne London sogar in die Hände spielen. Der Grund: Die Metropole an der Themse könnte sich in unmittelbarer Nähe zum Kontinent als eine Art „Offshore“-Finanzzentrum positionieren, laxer reguliert und niedriger besteuert als zuvor unter dem Dach der EU – mit Banken, die ihren Geschäften in der restlichen EU mit minimalem administrativem Aufwand nachgehen. Das ist nicht nur aus Frankfurter, sondern europäischer Sicht ein mögliches, wenngleich nicht wahrscheinliches Szenario.