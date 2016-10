Aufwind für Schwellenländer‑Anleihen

11. Okt 2016 , Swende Stratmann

Die Menschen in Venezuela hungern. In dem einst reichen südamerikanischen Land werden Lebensmittel knapp, berichten zahlreiche Medien. Auch an Medikamenten fehlt es. Für Bent Lystbæk, Fondsmanager bei Danske Invest, ist das kein Grund, auf eine Investition in venezolanische Staatsanleihen zu verzichten. Im Gegenteil: „Im krisengebeutelten Venezuela liegen in diesem Anlagesegment Chancen“, schreibt er in einem Marktkommentar. Auch andere Investmentgesellschaften empfehlen derzeit solche Papiere. Und Anleger greifen zu.

Verständlich: Bei Staatsanleihen aus bonitätsstarken Industrieländern wie Deutschland oder Frankreich liegen die Zinsen so tief, dass sich eine Investition kaum noch lohnt. Viele Investoren zieht es deshalb in Schuldtitel aus Schwellenländern. Dabei gehen sie allerdings immer höhere Risiken ein und investieren mittlerweile sogar in Länder, die noch vor einiger Zeit als viel zu unsicher gegolten hatten.

Robert Reichle, Fondsmanager bei Berenberg, rät zwar von einem Anleihe-Investment in Venezuela ab. Insgesamt hält er die Rentenmärkte der Schwellenländer aber für attraktiv. „Die Fundamentaldaten in den Emerging Markets haben sich nach Jahren der Dürre verbessert. Die Länder sind wieder wettbewerbsfähiger“, sagt er. Die Mehrheit der institutionellen Investoren geht davon aus, dass sich Emerging-Markets-Anleihen künftig gut entwickeln werden, zeigt eine Umfrage des Fondsanbieters NN Investment Partners. Rund 54 Prozent der Institutionellen sind überzeugt, dass das Engagement in Schwellenländer-Anleihen in den kommenden drei Jahren zunehmen wird. Nur sieben Prozent der Befragten erwarten einen Rückgang.