Auftrieb bei den Airline-Aktien

21. Aug 2017 , Nadine Oberhuber

Warum ausgerechnet eine Insolvenz zu vorübergehenden Höhenflügen führt, ist in diesem Falle leicht erklärt: Die Pleite der deutschen Air Berlin ist für das Unternehmen selbst natürlich ein Desaster. Und auch viele ihrer Kunden, die bereits Tickets gekauft haben, fürchten in den jetzigen Urlaubstagen, ob die Fluglinie nun wirklich die fällige Beförderung übernehmen wird und weiterhin zu den bereits zugesagten Leistungen stehen wird. Doch für viele Marktbeobachter kam das Ende der Airline nicht unerwartet. Ablesbar war das auch schon lange am Aktienkurs, der sich auf Jahressicht fast halbierte und auf 10-Jahressicht ganze 96 Prozent an Wert verlor. Schon seit Jahren operiert der deutsche Günstigflieger am Rande dessen, was Betriebwirte für langfristig tragbar erachten. Nun hat auch die Golfgesellschaft Etihad den Geldhahn zugedreht. Insgesamt aber sehen etliche Analysten das Ausscheiden der Air Berlin eher als positives Signal für die Luftfahrtbranche. Vor allem hierzulande.

Zuletzt gerieten ja vor allem in Europa einige Airlines und ihre Aktienkurse ins Trudeln. Nach dem Höhenflug, den die Gesamtbranche 2014 erlebte, folgte eine doch recht lange Seitwärtsphase, die von Frühling 2015 bis 2016 dauerte. Sie war nicht ganz ohne Turbulenzen, in Summe jedenfalls kam der MSCI World Airlines Index trotz steter Aufs und Abs nicht voran. Erst im September 2016, vor gut einem Jahr also, drehte der Kurs der internationalen Luftfahrtaktien wieder deutlich nach oben. Die Preise der Wertpapiere zogen so stark an, dass die Luftfahrtbranche den breit aufgestellten Index FTSE 100 weit hinter sich ließ, obwohl der ebenfalls gut lief. Das ließ nun viele Langfristanleger hoffen. Ob sich der Wind in der Branche also wohl wieder gedreht hat?