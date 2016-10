Apple und das grosse Fragezeichen

14. Okt 2016 , Daniel Saurenz

Angetrieben wird der Nasdaq-Index von Schwergewichten wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und der Google-Mutter Alphabet. Speziell bei Apple hat sich die Erwartungshaltung geändert. Apple war noch vor wenigen Monaten out. Viele Analysten hatten den Abgesang begonnen, doch dann gab es gute Ergebnisse und positve Meldungen zum Absatz des neuen iPhone. Ob es wirklich so brillant läuft, wird man im Weihnachtsgeschäft sehen. Doch Apple hat ein Geschäftsmodell, das noch immer funktioniert und als großen Bonus im Vergleich zu Amazon, Google und Facebook ein KGV, das geradezu lächerlich niedrig auf manchen Investor wirkt – garniert mit einer kleinen Dividende. Interessierte Anleger schauen sich bei Apple auch Produkte mit Seitwärtsrendite an, bei denen es genügt, wenn der Kurs „nur“ stabil bleibt wie die DE000TD464G0 bei den Discountern oder die DE000PB7LED7 bei den Discount-Calls.

Der Samsung-Faktor

Apple könnte zwar zumindest kurzfristig davon profitieren, dass der Branchenprimus Samsung Probleme mit explodierenden Batterien beim Galaxy Note 7 hat. Allerdings greifen die Wettbewerber Apple zusehends an. So hat der chinesische Hersteller Xiaomi zuletzt das Modell Mi 5S Plus vorgestellt, mit dem der Konzern gerade im Premiumsegment punkten will. Mit Preisen von 2.599 Renminbi (390 Dollar) ist das Mi 5S Plus nur halb so teuer wie vergleichbare Apple-Geräte. Xiaomi lernt von Apple’s Erfolg und dem des heimischen Wettbewerbers Oppo und will in den nächsten Jahren hunderte Läden in China eröffnen.