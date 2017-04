Was man bei Marktlaunen beachten sollte

27. Apr 2017 , Nadine Oberhuber

Würde der Mensch die Welt in allen ihren Einzelheiten wahrnehmen, er würde gewiss verrückt werden. Oder zumindest völlig orientierungslos. Denn das Leben ist viel zu komplex und wird auch ständig unübersichtlicher: Amerika, das ehemalige Land der Freiheit schottet sich zunehmend ab – auf allerlei Ebenen. In Korea droht Krieg. In Frankreich eine Wahl mit ungewissem Ausgang. In England entscheidet das Volk bald neu über seine Regierung und vielleicht doch noch einmal über den Brexit. Europas Zerfall wäre vielleicht noch aufzuhalten, oder auch nicht, wer weiß. Kurzum: Irgendwie ist die Welt derzeit voller Unwägbarkeiten und Überraschungen und niemand weiß, welches die nächste sein wird. Genau deshalb verfügt der Mensch über einen psychologischen Mechanismus, der ihm das Verständnis der Welt dennoch ganz einfach macht: Er beherrscht die selektive Wahrnehmung.

Sie bewirkt, dass wir uns in Zeiten, in denen die Informationen nur noch so auf uns hineinprasseln, auf wenige Dinge konzentrieren, die wir für aussagekräftig halten – und in denen wir Muster erkennen. Daraus leiten wir dann unsere Weltsicht ab. Auf den jetzigen Augenblick übersetzt heißt das: Wir nehmen all diese Ereignisse vor allem als eines wahr, als Bedrohung der Stabilität und des derzeitigen Weltgefüges. Und als etwas, dessen Ausgang wir nicht einschätzen können. Das schürt natürlich die Unsicherheit, deshalb warten wir erst einmal ängstlich ab. Das mag pessimistisch klingen und das ist es auch. Vor allem aber kennzeichnet es sehr gut die Situation an den Börsen. Da geht nämlich seit einer Weile nichts mehr voran. Die Pessimisten haben die Oberhand gewonnen.

Der Dow-Jones-Index befindet sich auf Talfahrt und hat innerhalb einer Woche rund 100 Punkte abgegeben, auf Ein-Monatssicht sind es sogar gut 300 Punkte. Das ist ein Minus von zwei Prozent. Auch der Dax taucht von Tag zu Tag ein Stückchen ab und verlor im vergangenen Monat in der Spitze gut 350 Punkte, von 12.365 auf gut 12.000 Punkte, bevor der Ausgang der Frankreich-Wahl für einen Umschwung sorgte. Der EuroStoxx gab ebenfalls rund ein Prozent nach, in Asien lief es nicht besser: Der chinesische Hang-Seng-Index büßte eineinhalb Prozent ein, der japanische Nikkei sogar satte 5,5 Prozent. Er ist damit auf einem Mehrmonatstief angelangt. Grund für die Flucht von Japans Börse sind vor allem die Spannungen zwischen den Nachbarländern Nord- und Südkorea, die sich immer mehr zur Krisenregion entwickeln, zumal die Regierung Nordkoreas nun vernehmlich mit dem Einsatz von Nuklearwaffen droht. Verständlich, dass da wahrlich kein Optimismus bei den übrigen Beteiligten aufkommen will.