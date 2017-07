Wie Draghi die Märkte erschreckt

03. Jul 2017 , Nadine Oberhuber

Mit der Ausgewogenheit hat der Mensch schon immer ein Problem. Ausgewogen essen ist ja schon schwer genug. Ausgewogen leben würden auch viele gerne, doch nur den wenigstens gelingt es. Und bei einer Disziplin geht das Abwägen sehr häufig daneben: beim Reden. Das belegte erst dieser Tage die Rede von Mario Draghi. Wenn Draghi nämlich in seiner Eigenschaft als EZB-Präsident ein Kriterium erfüllen muss, dann das der weitgehenden Neutralität. Er muss genau austarieren, wie viel Optimismus und Pessimismus er verbreiten kann und darf, um eines eben nicht zu tun: die Märkte zu erschrecken und die Finanzakteure in Bewegung zu bringen. Sonst nämlich neigen sie zu überstürzten Handlungen und das war an den Finanzmärkten noch nie gut. Am Dienstag der vergangenen Woche gelang dem EZB-Präsident genau das nicht sehr gut.

Draghi zeigte sich nämlich recht optimistisch. Als er über die Konjunktur in Europa sprach, verwies er auf das gute Wachstum. Ja, er äußerte sogar, der derzeitige Aufschwung gewinne noch an Schub. „Alle Zeichen deuten auf eine Verfestigung und Verbreiterung der Erholung hin“, so hieß das bei ihm. Und er gab sich zuversichtlich, dass die europäische Notenbank sich demnächst wieder mit einer Inflation von zwei Prozent konfrontiert sehe. Womit sie ja ihr Ziel erreicht hätte, denn die zwei-Prozent-Marke gilt als erklärter Teuerungswert, der eine gesund wachsende Wirtschaft anzeige und gerade noch tolerierbar sei. Noch sei die Inflationsrate zwar geringer, aber bei jenen Dingen, die sie hemmten, handle es sich um temporäre Faktoren – was so viel bedeutet, als dass sie früher oder später ihre Bremskraft verlieren werden. Man muss sagen: So viel Optimismus war lange nicht mehr in den Reihen der Zentralbank.

Genau deshalb überhörten auch viele geflissentlich die wohlgesetzten pessimistischen Töne, die es ebenfalls gab: Dass der Aufschwung eben noch nicht besonders stark sei. Dass es natürlich Risiken gebe, die dafür sorgen könnten, dass die Teuerung auch auf absehbare Zeit nicht nennenswert wächst. Dass Deflation nach wie vor ein Thema sei. Das alles blendeten die Zuhörer kurzfristig aus, stattdessen kam am Markt folgende Botschaft an: Draghi scheint bereit, seine Geldpolitik nun doch bald anzupassen. Endlich. Vielleicht also wird die EZB früher als bisher geplant ihren Kurs der Geldschöpfung aufgeben und die Geldflut an den Märkten dann wieder einzudämmen versuchen. Die Reaktion darauf folgte prompt.