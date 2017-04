Ist die Trump-Hausse schon am Ende?

10. Apr 2017 , Nadine Oberhuber

Mit Vorschusslorbeeren ist es so eine Sache. Manchmal sind sie sehr schnell verteilt und es ist ja gelegentlich auch mal schön, eine kleine Belohnung vorab einzustreichen. Allein dafür, dass große Erwartungen in etwas oder jemanden gesetzt werden. Das Problem ist nur: Diejenigen, die sie vergeben, tun das in der Regel nicht einfach nur so. Sondern sie erwarten natürlich, dass sich der Hochgelobte später auch würdig erweist und sich die Lorbeeren noch einmal gesondert verdient. Und genau hier fängt das Dilemma oft an, auch dasjenige, das man derzeit am Aktienmarkt wunderbar beobachten kann: Die Kurse sackten vergangene Woche stark ab. Um rund 300 Punkte knickte der Dow Jones weg, der deutsche Index Dax verlor 160 Punkte innerhalb kürzester Zeit, der Eurostoxx verzeichnete auch einen Rückgang. Der war zwar nur 50 Punkte groß, machte aber immerhin rund zwei Prozent aus, den das europäische Börsenbarometer sozusagen über Nacht verlor zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh.

Was war passiert? Im Grunde nicht viel, außer dass die amerikanische Notenbank Fed getagt hatte und ihre Protokolle mitsamt ihrer Einschätzung zur Lage der Märkte am Mittwoch die Runde machten. Sie hatte zweierlei festgestellt: Erstens, dass sie die Bewertungen am Aktienmarkt inzwischen für teilweise überzogen halte und zweitens, dass sie ihre eigene inzwischen arg aufgeblähte Bilanz straffen wolle. Übersetzt heißt das: Die Notenbank will möglichst schnell aufhören, weiteres Geld in die Märkte zu pumpen und sich auch von einem Teil der Anleihen trennen, die sie zuletzt im großen Stile aufgekauft hat. Sie wird also die Zinsen weiter anheben – so weit war das zwar absehbar, doch womöglich wird es nun schneller geschehen, als bisher gedacht. Und sie wird etliche ihrer Anleihen wohl noch 2017 auf den Markt werfen, damit hatten Beobachter bisher nicht vor 2018 gerechnet. Wie das Verschlanken der Bilanz genau vonstatten gehen soll, darüber sind sich die Währungshüter noch uneinig. Ein zu schnelles Abstoßen der Papiere würde jedenfalls die Anleihenkurse massiv drücken und könnte zu erheblichen Verwerfungen auf den Märkten für Staatspapiere führen. Von daher ist Vorsicht geboten.

Für die Aktienmärkte verheißen die weiteren Zinsanhebungen auch nicht unbedingt Gutes. Denn höhere Zinsen machen Aktien als Anlage unattraktiver im Vergleich zu Festverzinsern, daher sinken klassischerweise die Kurse, wenn die Zinsen steigen. Ist die Zeit der großen Anstiege nun also tatsächlich vorbei? So kurz vor den Höchstständen, deren Erreichen ohnehin viele Anleger gefürchtet hatten? Das kann durchaus sein, muss aber bei weitem nicht so eintreffen.