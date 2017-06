Tesla, BMW, Apple - drei Anlageideen

15. Jun 2017 , Daniel Saurenz

Tesla

Am Autobauer scheiden sich die Geister, jüngst rief Morgan Stanley aus, dass Tesla irgendwann teurer als Apple sein könnte. Tesla ist eine Glaubensfrage, jedoch ausgesprochen interessant für spekulative Anleger. Unsere Favoriten sind geteilt – als Handwerkszeug wählen Sie bitte VL1VWB auf der Seite für optimistische Anleger, die CY345S auf der Seite für Short-Investoren. Wer mit einer Seitwärtsrendite zufrieden ist und Rendite im Rahmen von zehn Prozent pro Jahr sucht, macht sich die Vola bei Tesla zunutze und kauft das Bonuspapier mit WKN CY152T, 45 Prozent Abstand zur Barriere, kein Aufgeld und zehn Prozent Seitwärtsrendite – ein unschlagbares Chance-Risiko-Verhältnis. Übrigens – die Aktie ist an manchen Tagen schon per se reich an Schwankungen, beim Broker Degiro lässt sie sich im Vergleich am günstigsten traden.