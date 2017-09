Dividenden - verlockende Vierprozenter

04. Sep 2017 , Nadine Oberhuber

Manche Wertpapiere tragen schon im Namen, was sie ihren Besitzern später einmal einbringen. So denkt man zumindest. Deshalb klingen Papiere wie Bonuszertifikate ja so verlockend, oder Hochzinsanleihen – die verheißen quasi im Namen schon hohe Zinsen. Normalerweise ist es auch so. Hochzinsanleihen oder High Yield Bonds, das sind Anleihen, deren Herausgeber den Investoren eine besonders hohe regelmäßige Verzinsung versprechen. Allerdings gibt es die auch nicht umsonst. Man erkauft sie sich sozusagen mit guten Nerven. Denn solche üppigen Zinsen zahlen die Anbieter nur, weil die Papiere im Gegenzug etwas gewagter sind als andere. Meist deshalb, weil die Unternehmen und Staaten, die dahinter stecken, nicht ganz so kreditwürdig sind wie andere. Aber gerade in den Zeiten ultraniedriger Zinsen lockten solche Papiere sehr viele Anleger an.

Schließlich hat es sich herumgesprochen, dass man heute etwas mehr Risiko eingehen muss, um dennoch auf seine Rendite zu kommen. Und wenn man genau hinschaut, dann sind die tatsächlichen Ausfallraten auch bei solchen Bonds gar nicht so hoch. Für den Bereich der europäischen Hochzinsanleihen jedenfalls liegt sie bei 2,5 Prozent, sagt die Ratingagentur Moody´s. So hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Emittenten am Ende nicht in der Lage sein wird, seine Anleger auszuzahlen und den Nennwert des Papieres zurückzuerstatten. Das klingt natürlich nicht besonders hoch, zu 97,5 Prozent also wird man sein Geld wiedersehen. Dass ein solches Papier jedoch auch bei den jährlichen Zinszahlungen hält, was es verspricht, garantiert allerdings niemand. Trotz der hohen Zinsen im Namen.