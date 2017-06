"Europäische Aktien sind günstig bewertet"

28. Jun 2017 , Julia Groth

Capital: Viele Fondsmanager rechnen damit, dass der Aufwärtstrend am europäischen Aktienmarkt bald wieder zu Ende ist. Sie nicht. Warum?

Matt Siddle: Alle wichtigen Wirtschaftsindikatoren zeigen aufwärts, und zwar in ganz Europa. Einige Zeit lang war das weltweit der Fall. Jetzt verlangsamt sich der globale Aufschwung. In den USA und in China haben sich die Konjunkturaussichten eingetrübt. In Europa dagegen geht es immer weiter aufwärts, weil sich der Kontinent in einem vergleichsweise frühen Stadium des Wirtschaftszyklus befindet. So wachsen die Gewinne europäischer Unternehmen mittlerweile stärker als die Gewinne von US-Unternehmen.

Wird das langsamere Wachstum in den USA und in China nicht auch die Wirtschaft in Europa beeinträchtigen?

Weil die Volkswirtschaften miteinander verflochten sind, hat eine schwächere Wirtschaftsentwicklung in Übersee natürlich auch Auswirkungen auf Europa. Zum ersten Mal seit Jahren müssen wir uns aber nicht in erster Linie um europäische Probleme sorgen. Die größten Gefahren für die Weltwirtschaft liegen derzeit woanders. Das ist ein guter Grund für Optimismus.

Trotz der politischen Risiken?

Der Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl hat eines der größten Risiken beseitigt. Auch die Wahl in den Niederlanden hat für Entspannung gesorgt. Im vergangenen Jahr waren viele Menschen besorgt über den Aufstieg von Populisten. Die Ergebnisse der jüngsten Wahlen haben gezeigt, dass diese Sorgen übertrieben waren. Marine Le Pen ist nicht Präsidentin von Frankreich geworden. In den Augen europäischer Investoren waren ihre Siegeschancen von Anfang an nicht sonderlich groß. Für Investoren außerhalb Europas war die Sache dagegen nicht so klar. Sie sind deshalb besonders froh über den Wahlausgang.