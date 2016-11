Dividenden - wolkig mit Aussicht auf Geldregen

29. Nov 2016 , Julia Groth

Die Dax-Konzerne dürften im kommenden Jahr so viel Geld an ihre Aktionäre ausschütten wie nie zuvor, denn die Geschäfte laufen gut. Trotzdem sind die Aussichten für Dividendenanleger durchwachsen.

Bis zu nächsten Dividendensaison müssen sich deutsche Aktionäre noch einige Monate gedulden. Die meisten Unternehmen, die im deutschen Aktienindex Dax vertreten sind, geben die Höhe ihrer Ausschüttung für das laufende Jahr im Frühjahr 2017 bekannt. Es gibt allerdings Indizien dafür, dass sich Aktionäre auf Dividendenzahlungen in Rekordhöhe freuen können. Nach Berechnungen des „Handelsblatts“ werden die 30 Dax-Konzerne für das laufende Jahr rund 31 Mrd. Euro Dividende ausschütten – das wären fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als zwei Drittel der Dax-Unternehmen, darunter Daimler und Fresenius, dürften ihre Ausschüttungen steigern. Bei kaum einem Konzern stehen Kürzungen an. Grund für die optimistische Prognose: Obwohl die Weltwirtschaft lahmt, läuft es in Deutschland in diesem Jahr gut.

Die Aussicht auf steigende Ausschüttungen dürfte bei Investoren für gute Laune sorgen. Wegen der niedrigen Zinsen haben in den vergangenen Jahren viele Anleger auf der Suche nach regelmäßigen Erträgen zu dividendenstarken Aktien gegriffen. Trotz der günstigen Prognose für die Dax-Konzerne sind die Aussichten für Dividendenjäger allerdings durchwachsen.

Das Zinsniveau spielt für die Kursentwicklung von Dividendenaktien eine wichtige Rolle. Solange die Zinsen sanken, galten Titel ausschüttungsstarker Unternehmen als attraktiv, ihre Kurse stiegen. Nun scheint die Lage zu drehen. In den vergangenen Wochen sind die Marktzinsen für Anleihen in den USA in die Höhe geschnellt. Nach der US-Präsidentschaftswahl machten sie einen besonders großen Sprung. Der Grund: Anleger rechnen damit, dass Donald Trumps angekündigtes Konjunkturprogramm die Wirtschaft in den USA ankurbeln und die Inflationsrate in die Höhe treiben wird. Sollte es so kommen, könnte die US-Notenbank Fed den Leitzins rascher anheben als gedacht. Für Dividendenaktien ist das eine schlechte Nachricht. Die Kurse vieler Titel gaben zuletzt nach.