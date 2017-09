Daimler, VW, BMW – die grosse Chance?

07. Sep 2017 , Daniel Saurenz

Sie gehören zum Schwächsten, was der Dax in diesem Jahr zu bieten hat. Die deutschen Autobauer verlieren zwischen rund drei und zwölf Prozent und liegen damit meilenweit hinter den Spitzenreitern in diesem Jahr zurück, RWE und Lufthansa, die mit knapp 75 Prozent am stärksten zulegen konnten. Genau die beiden Titel waren in den vergangenen Jahren arg gebeutelt und blühen nun auf. Kann das auch der in die Schlagzeilen geratenen Automobilindustrie passieren?

Zumindest stabilisieren sich die Aktien derzeit, während der Dax kräftig nachgibt. Der aktuelle Seitwärtstrend könnte außerdem signalisieren, dass einiges an schlechten Nachrichten bereits in den Kursen steckt, zumal die Aktienumsätze zuletzt recht hoch waren, nicht nur bei Brokern und an den Börsen, sondern auch auf den Social-Tradingplattformen wie etwa Etoro.

Mutige Anleger, die auf eine Gegenbewegung setzen, sollten aber bei der Produktwahl aufpassen, wie Stefano Angioni, Derivate-Experte der Société Générale, erklärt: „Da die Volatilitätsbewertung bei den drei Autowerten aufgrund der Turbulenzen vergleichsweise hoch ist, können Turbo-Papiere eine bessere Alternative als Optionsscheine sein. Denn Optionsscheine sind bei hoher impliziter Volatilität vergleichsweise teuer, was sie tendenziell riskanter macht. Dagegen ist der Einfluss der Volatilität bei Endlos-Turbos meist vernachlässigbar.“ Hier drei Produktalternativen mit einem moderaten Hebel von fünf, um auf steigende Kurse zu setzen: CF4DE5 (Daimler), CW88GD (BMW), HU9CU2 (VW).