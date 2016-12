Die Verlierer 2016 können die Gewinner 2017 sein

29. Dez 2016 , Julia Groth

Nach dem Absturz im Jahr 2015 haben sich die Preise von Öl und anderen Rohstoffen in den vergangenen Monaten deutlich erholt. Unter den Sektor-Barometern des US-Indexanbieters S&P Dow Jones Indices schnitt der Aktienindex S&P Global BMI Energy im laufenden Jahr am besten ab. Zwischen Anfang Januar und Ende November legte er – in US-Dollar gerechnet – um 24,5 Prozent zu. Wer Anfang des Jahres in Energieaktien eingestiegen ist, kann sich jetzt über ein sattes Plus freuen.

Die Daten von S&P deuten darauf hin, wie sinnvoll es ist, antizyklisch zu investieren. Viele Verlierer-Branchen des Vorjahres gehören zu den Gewinnern des laufenden Jahres – und umgekehrt. Wer Ende vergangenen Jahres auf die damaligen Gewinner gesetzt hat, hatte in diesem Jahr nicht viel Freude an seinem Investment. Wer dagegen bei den Verlierern auf Schnäppchenjagd gegangen ist, konnte von Erholungsrallys profitieren.

Beispiele: Für Unternehmen aus dem Baustoff-Sektor war 2015 kein gutes Jahr. Im aktuellen Jahr lief es dafür umso besser. Der S&P Global BMI Materials ist seit Anfang Januar um 23,2 Prozent gestiegen. Für Industriewerte ging es im Schnitt 11,6 Prozent aufwärts. Auch IT-Aktien gehören 2016 zu den Gewinnern: Der S&P Global BMI Information Technology hat seit Januar um 11,2 Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr hatten Anleger mit IT-Aktien zwar im Schnitt kein Geld verloren, sich aber nicht über so hohe Renditen freuen können wie im laufenden Jahr.