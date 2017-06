Warum die Crashangst übertrieben ist

02. Jun 2017 , Nadine Oberhuber

Leider keine. Das ist das ernüchternde Fazit, das Finanzmarktbeobachter dieser Tage ebenso formulieren müssen. Obwohl die Rahmenbedingungen stimmen, sind gerade einmal 18 Prozent der Deutschen optimistisch für Wirtschaft und Finanzmärkte. Die Zahl der Skeptiker ist doppelt so hoch und beträgt 36 Prozent, der Rest ist unentschieden, was wohl in Zukunft zu erwarten sei. Das passt genau zu den Zahlen, die das Deutsche Aktieninstitut kürzlich vermeldete: Seit nunmehr acht Jahren steigen unaufhörlich die Kurse – doch die Zahl der Aktionäre schrumpft . Sie hatte zwar von 2012 bis 2016 leicht zugelegt, doch über elf Prozent der Bevölkerung kam die Quote der Aktien- und Fondsbesitzer trotz des jüngsten Börsenbooms nicht hinaus.

Deutschland ist nicht unbedingt das Land der Superoptimisten, das dürfte soweit bekannt sein. Auch in Sachen Zufriedenheit und Glücksgefühle belegen wir selten die vorderen Plätze in internationalen Statistiken. Aber so weit wie derzeit klaffen die Stimmung und die tatsächliche Lage dann doch selten auseinander: 70 Prozent aller Firmen blicken derzeit laut einer Umfrage der Wirtschaftsberatung Ernst & Young äußerst optimistisch in die Zukunft. Ihre Auftragslage ist extrem gut, die Gewinne wachsen. Und das, obwohl noch im Herbst 2016 kaum ein Unternehmen davon ausgegangen war, dass sich die Geschäftslage verbessern würde.

Trotzdem aber überwiegt bei den heimischen Anlegern die Skepsis: Ist der Markt nicht schon viel zu weit davon galoppiert ? Bedeutet der enorm hohe Stand des Dax bei 12.600 Punkten nicht, dass ein weiterer Anstieg immer unwahrscheinlicher wird und demnächst ein Crash bevorsteht? Kann es denn wirklich ewig so weitergehen? Schließlich sind da noch die großen politischen Unwägbarkeiten: Wie wirkt sich der Brexit aus? Setzt sich die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung in Italien durch? Und was passiert im September nach der Bundestagswahl? Man kann den Kopf darüber schütteln, dass die deutschen Sparer solche Pessimisten sind – allerdings kann man das Ganze auch als gutes Zeichen werten.

Denn die Umstände für Aktien sind besser denn je: Die Niedrigzinsen machen Sparprodukte so unlukrativ wie noch nie, das dürfte inzwischen auch dem allerletzten Privatanleger aufgefallen sein. Die Kurse und Dividenden dagegen steigen und sorgen für satte Renditeaufschläge von rund vier Prozent oder mehr gegenüber vermeintlich sicheren Zinspapieren. So hoch ist derzeit sozusagen die Prämie, mit der Anleger dafür belohnt werden, dass sie das Risiko des Aktienbesitzes und gelegentlicher Kursschwankungen eingehen.

Eine "Dienstmädchenhausse" ist nicht in Sicht

Denn eines haben Marktbeobachter aus den letzten großen Kursstürzen gelernt: Wenn viele Anleger skeptisch sind, crasht der Markt in der Regel nämlich nicht. Gefährlich wird es erst, wenn die Skepsis verfliegt und sich die große Euphorie breitmacht. Dann nämlich setzt der wirkliche Boom am Aktienmarkt erst so richtig ein: Wenn alle Sparer nur noch von den gigantischen Kursgewinnen reden und träumen. Wenn selbst beim Friseur oder im Fitnessstudio die heißen Tipps gehandelt werden. Und wenn sogar die Bildzeitung plötzlich Aktiengeschichten auf der Titelseite bringt. Wenn also letztlich auch diejenigen an der Börse aktiv werden, die den Markt zuvor wegen seiner Unberechenbarkeit und seiner Schwankungen stets gemieden haben. Dann ist die Dienstmädchenhausse in vollem Gange, so nennt sie der Volksmund, andere sagen Hausfrauenrallye dazu – und die hat noch lange nicht begonnen.

Betrachtet man es daher ganz nüchtern, dann gibt es derzeit noch keines der üblichen Warnzeichen dafür, dass der Markt sich in Höhen geschwungen hat, die er nicht dauerhaft halten können wird. Typische Spekulationsblasen-Vorzeichen sind nämlich, dass die Zahl der Börsengänge (IPOs) und Kapitalerhöhungen rasant steigt – weil viele Firmen versuchen, aus den exorbitanten Kursen noch Gewinn zu schlagen. Gerade die Zahl der IPOs aber ist zurzeit so niedrig wie nach dem großen Crash von 2001 nicht mehr. Ganze fünf Firmen wagten sich im vergangenen Jahr an die deutsche Börse. Im Jahr zuvor waren es auch bloß 15 Listings. Im laufenden Jahr will sich nun die Restaurantkette Vapiano an den Kapitalmarkt wagen, Delivery Hero auch, Siemens und Metro könnten Ableger an die Börse bringen. Ansonsten aber gibt es wenig neue Bewegung auf dem Parkett. Gegen die vielen Börsengänge der frühen Nullerjahre ist das sehr mau. Und statt Kapitalerhöhungen zu platzieren und massenhaft fremdes Geld einzusammeln, kaufen Firmen derzeit lieber eigene Aktien zurück und nehmen sie vom Markt. Viele Unternehmen stehen derzeit ungewöhnlich finanzkräftig da.

Zudem finden die meisten Analysten derzeit nicht, dass Kurse und Fundamentaldaten zu weit auseinanderdriften, das wäre nämlich das Warnzeichen Nummer drei. Doch das Gegenteil sei der Fall: Die steigenden Aktienpreise seien durch die gestiegene Kauflaune, die gute Auftragslage und die zu erwartenden Gewinne durchaus gedeckt. Was die Kurse derzeit anzeigen sei also lediglich die wirtschaftliche Expansionsphase.