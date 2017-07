German Angst am Aktienmarkt

18. Jul 2017 , Julia Groth

Die Stimmung in Deutschlands Chefetagen ist so gut wie selten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex erreichte im Juni mit 115,1 Punkten einen neuen historischen Rekordstand. Die Unternehmen gehen davon aus, dass sich ihre Geschäfte weiter verbessern werden. Ob im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie, im Groß- oder Einzelhandel: Das Ifo-Institut meldet Euphorie allerorten. Nur im Bauhauptgewerbe gab der Geschäftsklimaindex im vergangenen Monat leicht nach. Auch dort blieb er aber auf einem hohen Niveau.

Der Optimismus der Unternehmenslenker kommt nicht von ungefähr. So legten die Exporte deutscher Unternehmen im Mai den fünften Monat in Folge zu, berichtet das Statistische Bundesamt. Mit einem Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat stiegen sie überdies unerwartet stark. Volkswirte hatten mit einem Export-Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Insgesamt verkauften deutsche Firmen im Mai Waren im Wert von rund 110 Mrd. Euro ins Ausland. Zahlen für Juni liegen noch nicht vor. Die Importe kletterten im Mai ebenfalls stärker als erwartet, und zwar um 1,2 Prozent.

Auch die Konjunkturaussichten für Deutschland verbessern sich weiter. Der Konjunktur-Indikator des Marktforschungsunternehmens GfK stieg im Juni auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Verbraucher gehen davon aus, dass der Aufschwung dank des schwachen Euro, des niedrigen Ölpreises und der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter Fahrt aufnimmt. Die Einkommenserwartungen kletterten im Juni sogar auf den höchsten Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Kaum verwunderlich, dass die Deutschen in Einkaufslaune sind. Im laufenden Jahr dürften die Konsumausgaben in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent steigen, prognostizieren GfK-Experten.