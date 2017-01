Aktien - die Macht des Postfaktischen

19. Jan 2017 , Christoph Bruns

Aktien gegenüber Zinsanlagen benachteiligt

Heute lässt sich mit Gewissheit sagen, dass es das Beste für Deutschland gewesen wäre, wenn die Regierungen konsequent auf private Altersvorsorge der Bürger durch Beteiligung an der Wirtschaft – sprich Aktien – gesetzt hätten. Keine liquide und breit zugängliche Anlageform hat sich auch nur annähernd so vorteilhaft entwickelt wie Anteilsscheine am Produktivvermögen. Dieser Befund fällt noch deutlicher aus, wenn man bedenkt, dass die Aktienanlage seit Jahrzehnten in Deutschland politisch gegenüber Zinsanlagen benachteiligt wird – und zwar durch steuerliche und regulatorische Regelungen.

Vor allem leidet die Aktienanlage unter „postfaktischen“ Wahrnehmungen. Während die Fakten eindeutig zugunsten der Aktienanlage sprechen, dass es eigentlich keiner weiteren Erörterung bedarf, führt die gefühlte Wahrnehmung von Aktieninvestments zur Ablehnung dieser Anlageform. Erstaunlicherweise werden Börsen von einem Großteil der Bürger als Kasinos angesehen und der Erwerb von Aktien gilt den meisten als Sinnbild der Spekulation. Dass die Wahrheit das glatte Gegenteil dieser Wahrnehmungen ist, hat der Anlageform wenig genutzt, denn die gefühlte Wahrheit hat sich auf diesem Gebiet gegenüber der faktenbelegten Wahrheit durchgesetzt.

Freilich ist ebenso erstaunlich, dass ausländische Anleger wesentlich sachlicher über deutsche börsennotierte Unternehmen nachdenken. Anders lässt sich nicht erklären, dass diese Anlegergruppe mittlerweile zwei Drittel der Dax-Aktien in ihren Depots hält. Wer sich für einen weiteren Beleg dieses beklagenswerten Umstandes interessiert, der sei auf die aktuellen Übernahmen von Deutsche Börse, Bayer und Linde hingewiesen. Diese Unternehmen befinden sich ganz überwiegend im Eigentum ausländischer Anleger, während deutsche Investoren nur einen äußerst geringen Anteil an den Übernahmezielen London Stock Exchange, Monsanto und Praxair besitzen.