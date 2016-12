Tipp der Woche - Ringmetall

05. Dez 2016 , Christian Scheid

Auf der Suche nach attraktiven Nebenwerten sind wir auf dem Eigenkapitalforum auf Ringmetall gestoßen. Die 1998 als H.P.I. Holding gegründete Firma wurde 2015 einer Neuorganisation unterzogen. Seitdem liegt der Fokus auf Speziallösungen für die Verpackungsindustrie. Im Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet Ringmetall Dichtungs- und Verschlusssysteme für verschiedene Industrien an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten.

Bei Fassspannringen ist die Gesellschaft in Europa und – seit einer Ende 2015 erfolgten Übernahme – auch in den USA mit einem Anteil von jeweils mehr als 70 Prozent Marktführer. Das schlägt sich in den Zahlen nieder: Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz akquisitionsbedingt um 42,4 Prozent auf 48,2 Mio. Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) um 60,3 Prozent auf 7 Mio. Euro.

Bei der Expansionsstrategie setzt Ringmetall-Vorstand Christoph Petri auf drei Stoßrichtungen: „Wir wollen unseren aktuellen Kunden neue Produkte anbieten, weiße Flecken auf der Landkarte erschließen und unsere Technologie künftig auch in Bereichen außerhalb unseres Stammgeschäfts anbieten.“ Wer investiert, sollte Risikobereitschaft mitbringen und bereit sein, die sich abzeichnende Wachstumsstory über mehrere Jahre zu begleiten.