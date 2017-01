Tipp der Woche - KPS

30. Jan 2017 , Christian Scheid

Die Unternehmensberatung KPS glänzt mit starkem Wachstum. Geht es so weiter, winkt der Aktie der Aufstieg in den TecDax.

Weil auch das erste Quartal 2016/2017 sehr positiv verlief, geht KPS für die laufende Periode ebenfalls von einer deutlichen Zunahme bei Umsatz und Ergebnis aus. Da die Aktie trotz der Rallye noch nicht zu teuer ist, spricht also nichts gegen eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Für Fantasie sorgt zudem der mittelfristig mögliche Aufstieg in den TecDax. Denn seit dem Wechsel des Unternehmens in den streng reglementierten Prime Standard erfasst die Deutsche Börse die KPS-Aktie in der für den Indexaufstieg maßgeblichen Rangliste Aktienindizes. Dort belegte der Titel im Dezember Rang 49 beim Börsenwert und Platz 52 bei den Handelsumsätzen.

Sollte die Aktie 2017 in ähnlichem Tempo nach oben laufen wie 2016 und gleichzeitig auch die Börsenumsätze weiter anziehen, ist ein TecDax-Aufstieg möglich. Damit verbunden wäre ein erhöhtes Investoreninteresse. Risikobereite Anleger mit langfristigem Anlagehorizont sollten sich daher rechtzeitig in Stellung bringen.