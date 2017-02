Tipp der Woche - Innogy

06. Feb 2017 , Christian Scheid

Die RWE-Ökostromtochter ist Gegenstand von Übernahmespekulationen. Eon und andere Versorger sollen an Innogy interessiert sein.

In der Energiebranche ist das Übernahmefieber ausgebrochen. In einer Analyse, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, hat die Unternehmensberatung A.T. Kearney errechnet, dass das Volumen der M&A-Aktivitäten im globalen Strom- und Gasmarkt 2016 einen Rekordwert von 329 Mrd. Euro erreichte – fast 140 Mrd. Euro mehr als 2015.

Deutsche Konzerne spielen dabei bislang eine unter- geordnete Rolle. Kein Wunder, schließlich sind Eon, RWE und Co. seit Jahren damit beschäftigt, die negativen Folgen der Energiewende zu verarbeiten. Doch mit den nun erfolgten Aufspaltungen der Energieriesen – Eon hat sich von Uniper getrennt und RWE hat Innogy an die Börse gebracht – könnten auch die deutschen Konzerne ins Blickfeld rücken.