Aktie der Woche - Grand City Properties

20. Feb 2017 , Christian Scheid

Der Immobilientitel hat sein Trump-Tief überwunden. Jetzt winkt sogar der Aufstieg der Aktie in den MDax.

Der Konzern ist darauf spezialisiert, sanierungsbedürftige Wohnungen aufzukaufen, diese zu renovieren und dann zu einem höheren Preis zu vermieten. In den vergangenen zwei Jahren hatte das Unternehmen rund 50.000 Wohnungen erworben. In diesem Jahr sind rund 8000 Wohnungen geplant.

GCP-Chef Christian Windfuhr geht davon aus, dass sich der Nettovermögenswert bei gleicher Wohnungszahl angesichts geringerer Leerstände und steigender Mieten in fünf oder sechs Jahren von heute 2,6 Mrd. auf gut 4 Mrd. Euro erhöhen wird. Da GCP sein Portfolio jedoch um durchschnittlich rund zehn Prozent pro Jahr ausbauen will, dürfte dieser Wert dann sogar bei 6 Mrd. Euro liegen. Zudem stellt Windfuhr steigende Dividendenzahlungen – 60 bis 70 Prozent des operativen Gewinns – in Aussicht.

Wenn der geplante Wechsel in den Prime Standard umgesetzt ist, winkt der Aufstieg in den MDax. Dies verleiht dem Titel eine Extraportion Fantasie. Allerdings ist der Titel nur für risikobewusste Anleger geeignet.