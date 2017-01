Tipp der Woche - Holidaycheck

23. Jan 2017 , Christian Scheid

Der Tipp der Woche ist Bestandteil der Capital-Depesche, unserem 6-seitigen Börsenbrief für Anleger mit dem aktuellen Geschehen an den Kapitalmärkten, fundierten Analysen, dem erfolgreichen Depesche-Depot und vielem mehr. Hier können Sie die Depesche bestellen

Auf der Suche nach Nebenwerten mit Nachholpotenzial sind wir auf Holidaycheck gestoßen. Vor allem aufgrund fehlender Wachstumsperspektiven ist die Aktie des auf Hotelbewertungen und Reisebuchungen spezialisierten Onlineunternehmens deutlich zurückgeblieben.

In der Tat geben die für 2016 zu erwartenden Zahlen wenig Anlass zum Jubeln: Bei einem Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich soll das operative Ergebnis (Ebitda) mindestens ausgeglichen sein. 2015 hatte Holidaycheck 104,4 Mio. Euro umgesetzt und ein Ebitda von 1,6 Mio. Euro erzielt. Finanzvorstand Dirk Schmelzer stellte aber bereits in Aussicht, dass die Ergebnisprognose übertroffen werden dürfte. Aufschluss darüber wird die Veröffentlichung der Zahlen am 24. März geben.