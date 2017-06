Aktie der Woche - Hornbach

19. Jun 2017 , Christian Scheid

Hornbach führt die positive Ertragsentwicklung in erster Linie auf das flächenbereinigte Umsatzwachstum in Verbindung mit einem überproportional gestiegenen Rohertrag zurück. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Demnach sollen die Erlöse 2017/18 im einstelligen Prozentbereich zulegen. Das Ebit soll leicht über und das bereinigte Ebit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Der Grund: Der Vorstand rechnet mit höheren Filial- und Verwaltungskosten in den kommenden Quartalen.

Dass die Aktie dennoch zulegen konnte, hat mehrere Gründe: Erstens sind die Zahlen besser ausgefallen als erwartet. Zweitens scheint die Prognose eher etwas defensiv. Drittens haben sich Analysten positiv geäußert: Sowohl Equinet als auch Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung erneuert. Auch die Charttechnik signalisiert weiter steigende Kurse. Nächstes Ziel ist das Rekordhoch aus dem Jahr 2015 bei rund 80 Euro. Wir raten risikobewussten Anlegern zum Kauf.