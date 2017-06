Aktie der Woche - GFT

12. Jun 2017 , Christian Scheid

2016 war kein gutes Jahr für den IT-Dienstleister. Mit der neuen Chefin Marika Lulay will GFT international expandieren.

Zu einer Wachablösung ist es jüngst bei GFT gekommen: Als Chief Executive Officer (CEO) hat Marika Lulay die Unternehmensführung mit Ablauf der Hauptversammlung am 31. Mai übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge von Ulrich Dietz an, der nach 30 Jahren an der Spitze des IT-Unternehmens die Position des Verwaltungsratsvorsitzenden einnimmt.