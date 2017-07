Aktie der Woche - DEWB

03. Jul 2017 , Christian Scheid

Nebenwerte gehören 2017 zu den Stars am Aktienmarkt. Unterhalb der Indizes haben sich 17 Titel im Wert mehr als verdoppelt. Die hinteren Reihen des Aktienmarkts sind das Terrain der Fondsmanager Achim Plate und Henning Soltau von SPSW Capital. Ihr SPS Active Value Selection hat zwischen Januar und Mai um 23 Prozent zugelegt. Einer der Anlageschwerpunkte sind aktive Langfristinvestments bei kleinen und sehr kleinen Unternehmen in strategischen Sondersituationen. Plate und Soltau bieten neben dem reinen Investment auch Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Zielunternehmens und in anderen Belangen der Unternehmensführung.