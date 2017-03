Aktien im Sonderangebot

27. Mär 2017 , Nadine Oberhuber

Jedenfalls für all diejenigen, die bereits Deutsche-Bank-Aktien haben und das sind immerhin rund 600.000 Privatanleger hierzulande, die insgesamt rund 23 Prozent am größten deutschen Kreditinstitut halten. Diese Altaktionäre müssen sich noch bis April fragen: Soll ich mein Depot zu diesem Preis um neue Papiere aufstocken? Zunächst fiel die Antwort vieler Anleger überraschend einhellig und positiv aus: Bereits am Tag der Kapitalerhöhung kauften viele Deutsche-Bank-Papiere hinzu. Dass der Kurs der Aktie dennoch leicht nachgab, lag daran, dass die Altaktien durch die Ausgabe der vielen neuen Papiere an Wert verlieren. Denn mit der Kapitalerhöhung steigt die Gesamtzahl der Deutschen-Bank-Papiere um immerhin rund 50 Prozent. Das verwässert natürlich den Anteil, den die Altaktionäre am Konzern haben.

Wenn es etwas im Sonderangebot gibt, schlagen deutsche Verbraucher immer gern zu. Schließlich verstehen sich viele als Sparfüchse und clevere Einkäufer, deshalb lassen sie sich solche Situationen nur ungern entgehen. Beim Aktienkauf ist das offenbar genauso: Seit Dienstag dem 21. März gibt es Aktien zum Schnäppchenpreis, die Aktien der Deutschen Bank . Die gilt ja gemeinhin nicht nur als größtes und internationalstes deutsches Kreditinstitut, sondern ist auch eines der Unternehmensschwergewichte der Bundesrepublik, obwohl sie zuletzt arg gelitten hat. Im deutschen Leitindex Dax, der Riege der 30 größten deutschen Aktiengesellschaften, ist die Deutsche Bank bereits seit 1988 vertreten und macht momentan immerhin knapp 2,4 Prozent des Index aus. Nun also gibt sie neue Aktien in großer Zahl aus, das heißt: Diese neuen Papiere gibt es zum Sonderpreis von 11,65 Euro, statt für gut 15 Euro, die sie derzeit an der Börse kosten.

Schon am Tag darauf beruhigte sich der Handel, so als scheine der Rest der Aktionäre erst einmal abzuwarten. Denn bis zum 4. April können sich alle Altaktionäre, die bisher noch nicht zugegriffen haben, noch überlegen, ob sie ihre Bezugsrechte nutzen und die neuen Papiere wirklich zu diesem Sonderpreis haben wollen. Wäre der Kauf also ratsam?

Viele Anleger kaufen Einzelaktien

Ja, wenn. Ob das alles so eintritt oder aktuell zumindest die berechtigte Hoffnung darauf besteht, darüber kann man streiten. Wenn man es nüchtern analysiert, tut die Mehrheit der Analysten dies jedoch zurzeit nicht. Ihr Votum ist ebenso einhellig wie das der Aktienkäufer, es geht nur in die völlig andere Richtung: 15 Analysten raten aktuell, Deutsche Bank Aktien zu verkaufen. Zwölf sind eher unentschlossen und sagen: Halten. Nur zwei meinen, dass Kaufen zurzeit die bessere Idee wäre. So einig sind sich Marktbeobachter in der Tat selten.

Sind die Aussichten für die Aktie nun tatsächlich so schlecht – und warum kaufen sie dennoch so viele Anleger? Bei letzterer Frage fühlt man sich an eine Auswertung erinnert, die Finanzwissenschaftler jüngst vorgestellt haben und die einige interessante Verhaltensweisen von Privatanlegern offengelegt haben. Dazu analysierten die Forscher die Depots von 40.000 deutschen Privatanlegern. Sie schauten nach, welche Papiere darin lagen, wie häufig die Anleger die darin befindlichen Aktien umschichteten, wann sie die Wertpapiere kauften und welche Renditen sie insgesamt damit einfuhren. Dreierlei fanden die Finanzwissenschaftler besonders interessant:

Erstens die hohe Zahl von Einzeltiteln, die Aktionäre in ihren Depots horteten. Viele suchen also bewusst nach aussichtsreichen Aktien und kaufen diese dann gezielt. So wie es die 600.000 Deutsche-Bank-Aktionäre ebenfalls getan haben. Deutsche Sparer mögen offenbar die Erfolgsgeschichten einzelner Firmen, sie möchten gezielt an Einzelunternehmen partizipieren und glauben, dass sie ganz gut einschätzen können, welche Unternehmen künftig wohl gut laufen werden. Deshalb kaufen sie Einzelaktien. Meist jedoch nicht mehr als zwölf unterschiedliche Titel. Die wenigsten streuen ihr Geld breiter über die Vielzahl an Unternehmen, die es hierzulande gibt – und mindestens 30 verschiedene Titel sollten es mindestens sein, raten unzählige Studien von Finanzforschern. Meist sind sogar nur sehr wenige Branchen in den Depots vertreten.

Zweitens bleiben viele Privatanleger den einmal gekauften Aktien dann ungefähr so lange treu, wie Datingplattformteilnehmer ihren Bettpartnern: Viele schichten ihre Depotbesetzung – oder zumindest Teile davon – mehrmals im Jahr um. Manche Sparer hielten nicht einmal die Hälfte ihrer Aktien für mehrere Jahre. Im Schnitt wird ein Viertel des Depots regelmäßig umgeschichtet. Das heißt, dass sich langfristige Entwicklungen von Unternehmen gar nicht erst positiv auf die Wertentwicklung auswirken können. Die Kosten für sämtliche Wechseltransaktionen aber können dadurch umso stärker durchschlagen – und zwar negativ.

Die dritte Erkenntnis ist aber die bemerkenswerteste: Was tun Anleger, wenn sie merken, dass sie eine falsche Aktie gekauft haben? Also eine, deren Kurs sich in der Folgezeit rasant nach unten entwickelt? Wer jetzt denkt, eben dies seien die Papiere, die Investoren so fleißig wieder aus ihren Depots hinauswerfen, der irrt gewaltig. Denn gerade diese Aktien kaufen die Privatsparer nach. Nach dem Motto: Da der Kurs fällt, aber man ja an die Aktie glaubt, kann man sie nun billig nachkaufen. Das verhindert schließlich auch, dass sich Anleger den Fehlkauf eingestehen müssen und ihn durch den Abverkauf der Verlustaktie realisieren. Nein, er kauft lieber nach und wartet darauf, dass der Kurs all der neuen Aktien noch weiter fällt. Und spätestens an der Stelle drängt sich eine Parallele zur Deutschen-Bank-Aktie auf.