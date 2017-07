Aktie der Woche - Seven Principles

31. Jul 2017 , Christian Scheid

Die Unternehmensberatung hat sich erfolgreich dem Trendthema Digitalisierung verschrieben. In diesem Jahr soll der Breakeven gelingen.

Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auf dem Trendthema Digitalisierung beruhen, sind an der Börse sehr beliebt. Allerdings liegt der Fokus der Anleger meist auf den Big Playern. Dabei sind auch im Nebenwertebereich interessante Titel zu finden. Einer davon ist Seven Principles (7P). Der Small Cap ist zuletzt auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und strebt nun Richtung Turnaround.

Letztendlich soll in diesem Jahr mit der Fokussierung auf Zukunftsthemen wie Big Data oder Internet der Dinge der Breakeven gelingen. Selbst im Gesamtjahr könnte am Ende eine schwarze Null stehen. Spannend wird es diesbezüglich am 10. August, wenn 7P seine Halbjahreszahlen präsentiert.

Fazit: Das Unternehmen hat seine Hausaufgaben zuletzt gemacht und die Wachstumsstory nimmt Fahrt auf. Zudem sind die Kölner bereits wieder so selbstbewusst, dass sie mögliche Übernahmen nicht ausschließen. Risikobereite Anleger können sich noch vor der Zahlenvorlage eine erste Position ins Depot holen.