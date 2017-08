Aktie der Woche - Corestate Capital

Plante Corestate Capital zunächst ein klassisches IPO, begnügte sich der Konzern im Oktober 2016 mit einer einfachen Notierungsaufnahme – mit Erfolg: Gemessen am ersten Kurs von 17,40 Euro hat sich die Notiz mehr als verdreifacht. Der Anstieg reflektiert das rasante Wachstum: Im ersten Halbjahr ist das verwaltete Vermögen des Konzerns, der seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds-Management sowie Immobilien-Management-Services anbietet, um 26 Prozent gewachsen. Einschließlich der jüngsten Akquisitionen Hannover Leasing und Helvetic Financial Services beliefen sich die Assets under Management per Ende Juli auf 20 Mrd. Euro.