Aktie der Woche - Biotest VZ

03. Apr 2017 , Christian Scheid

Trotz eines Rückschlags steckt Fantasie in der Biotest-Aktie - zumal ein chinesisches Unternehmen an einer Fusion interessiert ist.

Erneuter Rückschlag für Biotest: Der Kooperationspartner Immunogen will sich nicht an der Entwicklung und Vermarktung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats von Biotest in den Vereinigten Staaten beteiligen. Dadurch entgeht Biotest eine Zahlung von rund 15 Mio. Dollar. Zwar brach der SDax-Titel zunächst ein. Doch hat sich der Kurs schnell vom dem Schock erholt.

Insgesamt überwiegen bei dem Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln derzeit die positiven Seiten. Der Konzern hat einen Schlussstrich unter den Versuch gezogen, in den USA ein Geschäft mit Produkten zur Behandlung von Immundefekten aufzubauen. Das Geschäft wird an ADMA Biologics verkauft.