Aktie der Woche - Aves One

04. Sep 2017 , Christian Scheid

Im November 2016 ist Aves One an die Börse gegangen. Ausgehend vom Emissionspreis bei 6 Euro ging es in der Spitze bis auf fast 10 Euro nach oben. Aktuell ist der Small Cap wieder fast am Ausgangsniveau angelangt und daher einen Blick wert. Die Gesellschaft hat sich auf die Verwaltung und Instandhaltung von mobilem Logistikequipment spezialisiert. Konkret vermietet und managed Aves One Seecontainer verschiedenster Ausführung, investiert aber auch in gebrauchte Container zum Verkauf auf dem Resale-Markt.