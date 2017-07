Aktie der Woche - Daldrup & Söhne

24. Jul 2017 , Christian Scheid

Der positive Trend dürfte auch im laufenden Jahr anhalten. D&S konnte zuletzt einige Großprojekte an Land ziehen, unter anderem in München. „Per Ende Mai verfügte der Konzern über einen Auftragsbestand von 65 Mio. Euro, sodass die Bohranlagen bis Ende 2018 weitgehend ausgelastet sind“, kommentiert SMC Research-Analyst Holger Steffen die Lage.

Auch bei Equinet sieht man den Ordereingang optimistisch. „Dies gibt uns das Vertrauen, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren eine deutliche Margenverbesserung erreichen wird“, so Analyst Winfried Becker. Er empfiehlt den Small Cap, der am 1. März in das Börsensegment SCALE wechselte, zum Kauf und schraubte jüngst das Kursziel von 9,50 auf 10,10 Euro hoch. Sollte sich die neu gestartete Wachstumsstory herumsprechen, sind zweistellige Kurse keinesfalls Utopie. Risikofreudige Naturen greifen frühzeitig zu.