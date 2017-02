Autoaktien - Vollgas oder Vollbremsung?

20. Feb 2017 , Nadine Oberhuber

Seit Ende Januar hat der Index der deutschen Automobilindustrie wieder einen Gang runter geschaltet: von 1574 Punkten ist er auf 1470 Punkte abgerutscht. Und auch die geplante Übernahme von Opel hat in der vergangenen Woche nicht den erhofften neuen Schub gebracht, obwohl doch sonst solche Übernahmephantasien üblicherweise die Kurse beflügeln. Nun könnte man sagen: Das ist halb so schlimm, die Kurse schwanken ständig, warum sollte es ausgerechnet bei den Autoaktien anders sein? Stimmt wohl, aber kaum ein Papier reagiert derzeit so flatterhaft wie diejenigen der Autobauer. Denn die reagieren dieser Tage nicht nur auf den gewöhnlichen Lauf der Konjunktur und die üblichen Launen der Anleger – was ja schon Unsicherheit genug birgt. Nein, sie zucken auch noch bei jeder Idee des amerikanischen Präsidenten Donald Trump .

Der dachte zuerst über Strafzölle nach, die er ausländischen Autobauern auferlegen könnte, wenn sie ihre Fahrzeuge nach Amerika exportieren. Zuletzt nahm er aber wieder Abstand davon. Zuvor hatte er japanischen Autobauern ebenfalls mit Strafzöllen gedroht, falls sie ihre neuen Fabriken in Mexiko statt in den USA bauen würden. Mit all diesen Drohungen und möglichen Beschränkungen steht und fällt nun auch die Aussicht der deutschen Automobilhersteller auf dem großen und absatzträchtigen amerikanischen Markt. Deshalb kommt das Stottern nicht von ungefähr.

Opel-Deal sorgt nur für kurzen Kurshüpfer

Mitten in diese Gemengelage platzte am vergangenen Dienstag die Ankündigung von General Motors, das defizitäre Europageschäft und die deutsche Tochter Opel an einen Konkurrenten verkaufen zu wollen. Der französische Hersteller Peugeot Citroen will die GM-Tochter übernehmen. Die ersten Marktreaktionen fielen optimistisch aus: Die Papiere fast aller deutschen Autobauer waren bei den Anlegern gefragt. Denn der Verkauf des ungeliebten deutschen Autobauers, der in der Finanzkrise 2008 arg ins Schlingern geraten war, hätte für die Branche zweierlei bedeutet: Erstens womöglich eine Konsolidierung und bessere Aussichten für die verbliebenen hiesigen Marken, vor allem für den Wolfsburger Autobauer VW, der ebenfalls auf den Massenmarkt setzt. Und zweitens eine Stärkung der Autobranche in Europa gegenüber ihren amerikanischen und japanischen Konkurrenten. Beides waren auch die Hoffnungen, die Anleger veranlassten, Autoaktien zu kaufen. Davon profitierten vor allem VW, BMW und Daimler. Ihre Aktienkurse schnellten kurzfristig in die Höhe. Aber eben nur kurzfristig.

Danach drehten sie wieder ab und glitten in den Seitwärtsgang. Wohin geht es also jetzt? Noch am Jahresende hatten schließlich einige Marktbeobachter euphorisch angekündigt, die Autoaktien würden 2017 wieder zu ihrer Stärke zurückfinden. Denn das abgelaufene Jahr war wahrlich kein erfolgreiches für sie, die meisten Aktien lagen im Minus. Ebenso wenig wie das Jahr davor. Seit März 2015 nämlich befanden sich die Kurse im Rückwärtsgang. Und zwar mächtig. Der März markierte den vorläufigen Höhepunkt des sechsjährigen Aufschwungs, den die Autobranche nach dem tiefen Fall der Finanzkrise erlebt hatte. Dann kam eine erneute Vollbremsung bei den Kursen und sie hielt eineinhalb Jahre bis zum Juli 2016 an. In diesen 18 Monaten verloren so gut wie alle deutschen und europäischen Autoaktien erheblich an Wert und die Autobauer dementsprechend an Börsensubstanz. Im vergangenen Sommer war der Tiefpunkt erreicht.