Was Apple-Aktien so besonders macht

21. Feb 2017 , Daniel Saurenz

Substanzwerte sind an der Börse gefragt. Sie bieten in einem unsicheren Umfeld Halt, so wie die Aktie von Apple. Von Daniel Saurenz

Anlegern, die nach Value-Aktien suchen, also nach Aktien von Unternehmen mit einer guten Marktposition, einer stabilen Gewinnentwicklung und einer hohen Profitabilität, dürfte schnell Apple in den Kopf schießen. So liegt das 2017er-KGV des iPhone-Herstellers mit lediglich 15,2 weit unter dem des S&P 500 von 17,6. Abzüglich des Netto-Cashs von 30 Dollar je Apple-Aktie liegt das KGV sogar bei lediglich 11,8. Da sehen Investoren darüber hinweg, dass das KBV mit 5,4 weit über dem des S&P 500 von 2,8 liegt, während die Dividendenrendite von Apple mit 1,7 Prozent knapp unter der des S&P 500 ist. Apple hat zuletzt starke Ergebnisse für das Weihnachtsquartal vorgelegt. Da hat es Investoren nicht gestört, dass der Konzern einen etwas vorsichtigen Ausblick auf das laufende Quartal abgegeben hat.

Die Apple-Aktie erlebt zurzeit einen Höhenflug – zuletzt kletterte sie sogar auf ein Rekordniveau. Der Konzern ist zwar in hohem Maße von seinem Flaggschiff iPhone abhängig, doch bisher ist kein Ende der Erfolgsstory in Sicht. Apple zählt mittlerweile zu den Value-Aktien ebenso wie Sanofi. Aber sind es auch gute Investments für 2017?

Trotz des sehr niedrigen KGVs ist Apple allerdings nicht im markbreiten MSCI USA Value Index enthalten. Dessen KGV liegt mit 15,6 unter dem des S&P 500, während die Dividendenrendite mit 2,8 Prozent deutlich darüber liegt (2,0 Prozent). Die Top Ten aus dem MSCI USA Value bilden Microsoft, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, JP Morgan, General Electric, Wells Fargo, AT&T, Bank of America, Verizon und Procter & Gamble.

Hingegen profitiert die Aktie von der Aussicht auf die erwartete Steuerreform in den USA. Sollte Präsident Donald Trump die Unternehmenssteuern auf den Gewinn drastisch senken, würde Apple enorm profitieren. Dabei glänzt der Konzern bereits jetzt mit einer Marge von rund 20 Prozent, von 100 Dollar Umsatz bleiben also 20 Dollar Gewinn bei Apple hängen. Und wenn Trump eine sehr niedrige Steuer für die Repatriierung von Gewinnen aus dem Ausland einführen würde, käme auch das dem IT-Riesen zugute. Zuletzt hatte Apple mehr als 200 Mrd. Dollar seines Cash-Bergs im Ausland .

Auch Optionsscheine sind attraktiv

Was Apple in den USA ist, könnte in Europa der Schweizer Pharmakonzern Sanofi sein. Die Aktie ist im MSCI Europe Value Index enthalten. Zuletzt haben die Eidgenossen allerdings beim Buhlen um den Biotechkonzern Actelion gegen Johnson & Johnson den Kürzeren gezogen. Damit ging Sanofi-Chef Olivier Brandicourt innerhalb weniger Monate bereits der zweite Deal durch die Lappen, nachdem er im August 2016 mit dem Versuch gescheitert war, die US-Biotechfirma Medivation zu kaufen. Für 14 Mrd. Dollar erhielt hier Pfizer den Zuschlag. Bei der Vorlage der 2016er-Ergebnisse machte Brandicourt aber deutlich, dass für ihn weiterhin nur eines im Vordergrund stehe, nämlich dass sich ein Zukauf rechne, also die Rentabilitätsanforderung erfülle. Der Firmenlenker hat für 2017 stabile bis leicht sinkende Gewinne in Aussicht gestellt. So sollen vor allem die Biotech-Tochter „Sanofi Genzyme“ und das Impfstoffgeschäft florieren, und damit die Belastung des Geschäfts durch den Preisdruck bei dem Insulin Lantus abfedern, das 2015 den Patentschutz verloren hatte.

Aber nicht nur Value-Aktien sind derzeit attraktiv, sondern auch Wertpapiere wie Optionsscheine. Trotz gestiegener politischer Risiken aufgrund der zahlreichen Wahlen in Europa in diesem Jahr sind die Prämien für Optionsscheine vergleichsweise günstig. „Die derzeit geringe Schwankungsbreite an den Aktienmärkten sorgt für eine niedrige Optionsscheinbewertung“, erklärt Adrian Hurler, Derivate-Experte von Goldman Sachs. „Daher sind Optionsscheine auf europäische und amerikanische Aktien aktuell historisch preiswert“, so Hurler weiter. Zwei Beispiele für gut bewertete Aktienoptionsscheine sind die Papiere mit der WKN GD0997 (Apple) und TD66U6 (Sanofi).