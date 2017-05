„Bei US-Aktien sind wir vorsichtig“

11. Mai 2017 , Julia Groth

Die ersten hundert Tage der Regierung Trump sind vorüber, die Kurse von US-Aktien sind in diesem Zeitraum stark gestiegen. Überrascht Sie das?

Es war verständlich, dass Anleger den Wahlsieg von Donald Trump gefeiert haben. Wir hatten zwar nicht damit gerechnet, dass er gewinnt. Wir hatten für diesen Fall aber vorhergesagt, dass die Märkte wegen seiner wirtschaftspolitischen Agenda positiv reagieren würden.

Ist abzusehen, dass sich der Trump-Effekt an den Börsen allmählich abnutzt?

Bei seinen Steuersenkungsplänen bekommt Trump Gegenwind, weil es an der Gegenfinanzierung hakt. Obamacare kann er nicht so einfach abschaffen, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat. Auch bei den angekündigten Investitionen in die Infrastruktur wird es schwierig, weil die USA nur einen sehr geringen fiskalischen Spielraum haben. Wir erleben gerade in gewisser Weise ein Auspreisen des Trump-Trades. Das erkennt man daran, dass US-Aktien seit kurzem schlechter abschneiden als Aktien aus der Eurozone.

Der US-Leitindex S&P 500 liegt aber nahe seines Allzeithochs.

Es war ja auch nicht nur der Trump-Trade, der die Kurse in den vergangenen Monaten hat steigen lassen. Auch die Rückkehr der Inflation hat die Börsen getrieben. Zudem haben sich die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft seit Mitte vergangenen Jahres verbessert. Das spiegelt sich allmählich in den harten Wirtschaftsdaten wider. Der Trump-Faktor hat den Aufwärtstrend beschleunigt, aber nicht begründet.