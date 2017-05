Die Geldpolitik der EZB ist erfolglos

23. Mai 2017 , Nadine Oberhuber

Das Ende der Minizinsen scheint nahe – aber es will doch nicht so recht kommen. Die europäische Zentralbank ziert sich. Das könnte gefährliche Folgen haben, warnen Finanzmarktforscher.

Wie ernst ist es also wirklich? War die Ankündigung der Zentralbank nun wirklich die lang erhoffte Entwarnung – oder erlebt die Finanzwelt womöglich eine gigantische Explosion, oder besser ihre eigene Implosion, weil sie so weitermacht wie bisher? Nun will Letzteres natürlich niemand hoffen, aber wie kommt die Studie des Feri Cognitive Finance Institutes überhaupt darauf, ein derart düsteres Bild zu zeichnen? Zunächst einmal analysieren darin einige anerkannte Professoren für Geldtheorie, welche Auswirkungen das Eingreifen der Notenbanken nach 2008 gehabt hat. Darunter auch Richard Werner, Professor für Internationales Bankwesen an der University of Southampton, der den Begriff des „Quantitative Easing“ geprägt hat. Die massive geldpolitische Ausweitung der Zentralbanken habe in einigen Ländern gefährlichere Nebenwirkungen gehabt als zuerst gedacht, warnt der. Daher müsse man diese Strategie neu bewerten.

Winzzinsen pervertieren ökonomische Prozesse

Bisher lautete die Annahme, dass dadurch eine größere Katastrophe verhindert worden sei – und die Welt eben nicht in der gefürchteten Depression versank, die Ökonomen für durchaus möglich hielten. Nun aber revidieren die Forscher in der Studie diese Einschätzung und betrachten einzeln, was in Amerika und was in Europa nach 2008 geschah. Und zumindest das, was im Euroraum geschah, halten sie für weniger zielführend und sogar äußerst gefährlich. Denn es könne dazu führen, dass eine Krise viel größeren Ausmaßes drohe, deren Eintreffen durch den EZB-Eingriff nur nach hinten verlagert worden sei.

Doch was hat Amerika anders gemacht? Die dortige Notenbank hat zuerst einmal schneller gehandelt und sie hat vor allem den Banken ihre notleidenden Kredite abgekauft. Das halten die Forscher für eine gute Idee. Denn dadurch sei das Bankensystem stabilisiert worden und insgesamt handlungsfähig geblieben. Zudem hätten diese Wertpapierkäufe nicht inflationstreibend gewirkt, weil dadurch nur innerhalb des Bankensektors Geld hin und her geflossen sei. Das sei der entscheidende Unterschied. Es sei kein neu geschaffenes Geld in die Realwirtschaft abgeflossen, sagen sie. Anders in Europa und Japan.

Hierzulande verbot sich ein Aufkauf fauler Kredite, weil die Bankenszene nicht den allerbesten Ruf genießt. Somit hätte die Bevölkerung es vermutlich kaum verstanden, warum man dieser Branche auch noch mit Staatsgeld ihre Fehlinvestments vergütet. Also wählte die EZB ein anderes Mittel: Sie senkte die Zinsen und zwar massiv. Das führte nicht nur zur jahrelangen Niedrigzinsphase, sondern brachte sogar Negativzinsen hervor. Die Wirkung davon wird nun an den Märkten sichtbar: Die Winzzinsen pervertieren viele ökonomischen Prozesse. Sie machen das Sparen unlukrativ. Sie vernichten große Vermögen in der Altersvorsorge. Und sie treiben massiv die Preise in einigen Bereichen des Finanzmarktes, bei den Sachwerten nämlich. Aktien, Immobilien und Beteiligungen sind gefragt wie nie und reagieren mit deutlich überschießenden Preisen.