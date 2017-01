19. Jan 2017 , Britta Langenberg

Capital: Herr Huber, viele Bundesbürger haben im vergangenen Jahr größere Summen aus Lebensversicherungen oder Erbschaften erhalten und fragen sich nun: Wie soll ich das Geld anlegen?

Wir beobachten schon seit längerem, dass genügend Geld zur Anlage da ist, aber große Ratlosigkeit herrscht bei der Umsetzung. Am Ende muss häufig immer noch das Tagesgeld herhalten.

Kurzfristig parken viele ihr Geld, mitunter wird dann eine Dauersituation daraus. Kümmern sich die Deutschen zu wenig um ihre langfristige Vermögensplanung?

Ein klares Ja. Die Sache liegt sogar noch tiefer: Geld ist in Deutschland ein Tabuthema und findet selbst in Diskussionen mit Freunden viel zu wenig Platz. Auch die Unwissenheit ist groß. In der Folge werden private Gelder häufig nicht sinnvoll angelegt.