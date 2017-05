Europas Bankaktien sind eine Pokerpartie

24. Mai 2017 , Anna Friedrich

Aktien aus dem europäischen Finanzsektor gehörten in den vergangenen Jahren nicht gerade zu den Top-Performern an der Börse. Auch wenn sie vergleichsweise günstig bewertet sind, sollten Anleger beim Einstieg aufpassen.

Die Wende schaffen, wieder auf Kurs kommen, Vertrauen zurückgewinnen – bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank versuchten Vorstandschef John Cryan und Aufsichtsratschef Paul Achtleitner , gute Stimmung unter den Aktionären zu verbreiten. Das ist auch bitter nötig, denn das Geldhaus hat seinen Aktionären in den vergangenen Jahren viel zugemutet: Strafzahlungen in Milliardenhöhe, Strategieanpassungen, Kapitalerhöhungen, Kursstürze. Trotz hartem Sparkurs ist die Bank nicht profitabel und der Aktienkurs nach sechs Kapitalerhöhungen stark verwässert.

Die Krise der Deutschen Bank ist besonders groß, aber steht doch symptomatisch für eine Branche, die in immensen strukturellen Schwierigkeiten steckt. Viele europäische Geldhäuser verkünden schlechte Nachrichten, leiden unter Kapitalsorgen und mangelnder Profitabilität. Zinsen im Dauertief und immer neue regulatorische Anforderungen drücken auf die Margen. Die meisten Institute verdienen kaum noch Geld, suchen händeringend nach neuen Ertragsquellen. Dazu kommt: Fintechs machen den Banken manche Kerngeschäfte streitig. In der Folge haben sich auch die Aktienkurse in den vergangenen Jahren im Vergleich zum Gesamtmarkt schwach entwickelt, wenngleich es in den vergangenen zwölf Monaten durchaus wieder etwas steiler bergauf ging.

Nicht nur die Deutsche Bank steckt in Schwierigkeiten, auch anderswo in Europa ist die Lage angespannt. In Italien etwa gerieten mit der Banca Popolare di Vicenza und der Veneto Banca gleich zwei Bankhäuser jüngst in Bedrängnis und benötigten frisches Kapital, um zu überleben. Auch außerhalb des Euro-Raums sieht es kaum besser aus. Die beiden größten Geldinstitute der Schweiz, UBS und Credit Suisse, konnten mit ihren Gewinnzahlen im ersten Quartal des Jahres 2017 zwar die Erwartungen der Analysten übertreffen. Dennoch leidet vor allem die Credit Suisse unter dem schwachen Kapitalmarktgeschäft.