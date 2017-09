Auto-Aktien differenziert betrachten

19. Sep 2017 , Julia Groth

Der einstige Stolz der deutschen Wirtschaft kann Kratzer an seinem Image dieser Tage gar nicht so schnell wegpolieren, wie neue entstehen. Die großen Autohersteller leiden unter der Abgasaffäre und unter Vorwürfen, sich über Jahre hinweg illegal abgesprochen zu haben. Was als Skandal bei Volkswagen begann, hat mittlerweile auch andere Autokonzerne ins Zwielicht gerückt. Der Ruf der Branche ist im Keller, Anleger sind verunsichert, die Aktienkurse vieler Unternehmen in den vergangenen Wochen deutlich gefallen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Auto-Aktien derart beliebt, dass Investmentgesellschaften reine Auto-Aktienfonds auflegten, für Anleger, die gezielt in die Branche investieren wollten. Nach wie vor gibt es mehrere börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die Indizes nachbauen, in denen ausschließlich Aktien von Autobauern und Zulieferern enthalten sind. Entsprechende Produkte verkaufen etwa die französische Gesellschaft Lyxor, die Blackrock-Tochter iShares und die Commerzbank-Tochter Comstage. Man könnte annehmen, dass die ETFs zuletzt stark an Wert verloren haben. Das ist allerdings nicht der Fall. Im Gegenteil: Ihre Wertentwicklung zeigt, dass man Auto-Aktien differenzierter betrachten sollte als es viele Investoren derzeit tun.