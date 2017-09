Mondpreis fürs Traumhaus

13. Sep 2017 , Julia Groth

Für die Immobilienpreise in Deutschland gilt offenbar: Der Himmel ist die Grenze. In den Metropolregionen im Westen des Landes sind die Preise für Häuser und Wohnungen im zweiten Quartal dieses Jahres fast durchweg um einen zweistelligen Prozentwert gestiegen. Das geht aus einer Studie des Finanzdienstleisters Dr. Klein hervor. Beispiel Düsseldorf: In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt übersteigt die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches. In der Folge kosteten Ein- und Zweifamilienhäuser im zweiten Quartal dieses Jahres rund 17 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Preise für Wohnungen stiegen um 8,8 Prozent.

In anderen Metropolen sieht es ähnlich aus. So kletterten in Dortmund, wo das Immobilienpreisniveau insgesamt niedriger ist als in Düsseldorf, die Hauspreise im zweiten Quartal 2017 um 11,2 Prozent. Eigentumswohnungen verteuerten sich um 15,8 Prozent. „Selbst in B-Lagen werden stolze Preise aufgerufen“, sagt André Hasberg, Experte für Baufinanzierung bei Dr. Klein. „Die Bahn hinterm Haus oder ein Garten in Briefmarkengröße mindern die Preise nicht sonderlich.“

Die Preise für Häuser und Wohnungen steigen seit Jahren. Neu ist, dass sich auf der Käuferseite Widerstand regt. Immobilienkäufer sind offenbar nicht länger gewillt, Mondpreise zu zahlen. „Es findet ein Umdenken statt“, sagt Hasberg. „Die Interessenten sind sensibilisiert und überlegen genauer, ob sie den aufgerufenen Preis bezahlen wollen.“ Obwohl die Zinsen nach wie vor niedrig sind und Immobilienkredite entsprechend günstig, rechnen viele Kaufinteressenten inzwischen zweimal nach.