Die Mär vom Run auf die Städte

21. Jul 2017 , von Christian Kirchner

Wollen die meisten Menschen tatsächlich in die Großstädte ziehen? Die Bevölkerungsforscherin Antonia Milbert, Referentin im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, zweifelt diese These auf Basis der neuesten Wanderungszahlen an.

Frau Milbert, gibt es in Deutschland den oft zitierten „Run auf die Städte“?

Ja, aber der positive Wanderungssaldo der Großstädte insgesamt wird stark von den Zuzügen aus dem Ausland getragen. Bei der Binnenwanderung – also den Umzügen innerhalb Deutschlands – ist der Wanderungssaldo über alle Großstädte hinweg inzwischen im Schnitt negativ. Das ändert aber nichts an dem Wachstumsdruck, der auf vielen großen Städten lastet. Gleichwohl sehen wir, dass nicht alle Städte gleich stark wachsen.

Wie erklären Sie sich das?

Die Außenwanderung aus dem Ausland ist der große Treiber des Bevölkerungswachstums in den Städten. Daneben gibt es zwei Effekte im Rahmen der Binnenwanderung, die das Wachstum der Städte beeinflussen: der Trend zur Stadt wird vor allem von den so genannten Bildungswanderern in den Zwanzigern gespeist. Aus der Stadt heraus gehen dann vor allem die Menschen im Alter der Familiengründung und beruflichen Etablierung über 30. Das nennt man Suburbanisierung. Rechnet man beide Effekte gegeneinander auf, zeigt sich aber, dass München und Berlin zusammen in der Binnenwanderung 2015 rund 16.000 Menschen über alle Altersgruppen hinweg verloren haben. Das heißt aber nicht, dass all diese Menschen ins Umland von Berlin oder München gezogen sind. Dennoch gilt: mehr Zuzüge als Fortzüge in Großstädte gibt es nur bei den 18- bis 30jährigen. In den anderen Alterskohorten verlassen bei Wanderungen innerhalb Deutschlands mehr Menschen die Großstädte, als hineinziehen.

Gilt das auch für ältere Menschen? Es heißt doch oft, Senioren zöge es in die Städte, weil dort die Infrastruktur besser sei.

Nicht in Großstädte. Die absoluten Zuzüge von Rentnerinnen und Rentnern in Großstädte ziehen zwar kontinuierlich an. Ursache ist aber die demografische Entwicklung, denn die Gruppe der Menschen im Rentenalter nimmt zu. Nimmt man noch die Fortzüge hinzu, ist der Trend leicht negativ. Dabei hat es netto keine allzu großen Veränderungen gegeben in den vergangenen Jahren. Profiteure sind allerdings die Klein- und Mittelstädte. Wir können aus den Wanderungsdaten ablesen, dass es sich bei den positiven Wanderungssalden der Klein- und Mittelstädte um die Verlagerung von Wohnstandorten von Senioren aus Landgemeinden und eben auch Großstädten in Mittel- und Kleinstädte handeln muss.