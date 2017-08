Kredit-Widerruf - Vorsicht Falle!

01. Aug 2017 , Oliver von Schweinitz

Langfristige Beziehungen funktionieren nur mit Vertrauen. Das gilt privat wie geschäftlich. Was sich viele nicht bewusst machen: Diese Wahrheit gilt auch für private Baudarlehen , die gewöhnlich eine längere Bindung haben als die meisten Miet- oder Arbeitsverhältnisse. Bei 1 Prozent Anfangstilgung und 2 Prozent Zins zahlt der Kunde laut „Süddeutscher Zeitung“ rund 55 Jahre zurück. Das Geschäftsverhältnis besteht also länger als die meisten Ehen halten.

Der "ehrbare Verbraucher" wird immer rarer

Ganz so einfach wie es klingt ist die Sache inzwischen nicht mehr, weil das Recht zum „ewigen Widerruf“ für viele ältere Baukredite seit dem 21. Juni 2016 erloschen ist. Eine große Zahl von Altfällen liegt jedoch bereits bei den Gerichten – und auch am Grundkonzept des „ewigen Widerrufs“ hat sich nichts geändert.

Was sich in Deutschland in diesem Punkt unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes abspielt, mutet schon merkwürdig an: Gerade neulich rief mich ein Bekannter an, er werde bald Schulleiter. Er bat, ich solle für ihn mal im Kleingedruckten seiner Kreditverträge nachgucken, ob er das Darlehen mit seiner Sparkasse auch schon vor Ablauf der 10-Jahres-Frist widerrufen kann. Ein echter Vorteils-Maximierer also.

Tatsache ist: Der „ehrbare Verbraucher“ wird immer rarer – also ein Kunde, der an einem einmal geschlossenen Vertrag festhält. In der Folge ist manche Bank derweil dazu übergegangen, gar keine Darlehen mehr an Verbraucher auszureichen – oder zu schlechteren Konditionen als an gewerbliche Kreditnehmer. Der vermeintliche Verbraucherschutz wendet sich also gegen den Kunden.