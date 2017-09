Wie Ritzenhoff zur Lifestylemarke wird

04. Sep 2017 , von Thomas Steinmann

Als Bernd Batthaus vor einem Jahr auf einer Messe in Guangzhou stand, wusste er: „Das ist das, was ich immer gesucht habe.“ Schon lange hatte der Chef des als Bierglashersteller bekannt gewordenen Familienunternehmens Ritzenhoff die Idee für ein neues Produkt im Kopf: eine Designserie aus besonders dünnem und leichtem Porzellan. Doch Batthaus fehlte ein Produzent, der das kann – bis er auf der Messe in Guangzhou den Stand eines Porzellanherstellers mit einer speziellen Technologie entdeckte. „Da war sofort klar: Die will ich exklusiv für Europa haben.“

Etwas mehr als ein Jahr später sind die neuen Produkte im Handel angekommen: Teller, Tassen und Schalen, dazu Gewürzmühlen, Karaffen und Besteck – insgesamt 70 Teile. Fast alles ließ Batthaus im eigenen Haus designen. „Livø“ heißt die nordisch angehauchte Edelporzellanserie, mit der er ganz neue Kundensegmente erschließen will.

Ritzenhoff sei eine relativ hochpreisige Marke, sagt der Firmenchef. „Aber bislang hatten wir das obere Drittel nicht abgedeckt.“ Seine „Livø“-Produkte verkauft er nun auch im Berliner Edelkaufhaus KadeWe oder dem Oberpollinger in München. Damit will er neue Kunden erreichen: trendig, lifestyleorientiert – und bereit, für einen schick gedeckten Tisch etwas mehr Geld auszugeben. Dafür will Batthaus sich von klassischen Porzellanmarken wie Rosenthal oder Villeroy & Boch abheben: „Ich wollte nie 20-teilige Kaffeeservice mit 30 Jahren Nachkaufgarantie machen“, sagt er.