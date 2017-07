Im Vorstellungsgespräch: besser nicht telefonieren

31. Jul 2017 , Anne Weitzdörfer

Alex war mehr als 15 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei einem Pharmariesen und eigentlich ganz zufrieden. Bis ihm bewusst wurde: Wenn er in seinem Leben noch mal für ein anderes Unternehmen arbeiten wollte, dann müsste er das bald tun. Also sah er sich nach einem neuen Job um.

Zunächst zeigte sich die direkte Konkurrenz sehr interessiert, Alex aber nicht. Nach wenigen Gesprächen war ihm klar: Wieder Pharmariese wäre zu viel des Gleichen. Lieber schaute er sich den Mittelstand an, und das dortige Interesse an seiner fachlichen Expertise schmeichelte ihm. Bis zu einem Donnerstag, an dem Alex sich zu einem Unternehmen in die Provinz aufmachte, das der dazugehörige Headhunter in höchsten Tönen gelobt hatte.