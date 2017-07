Pamela Reif und das Influencer-Geschäft

25. Jul 2017 , Jean-Pierre Ziegler

„You are so beautiful and lovely. I love you!“, postet miss.albay.

Diese nimmt das iPhone in die Hand – und Reif beginnt zu posieren. Fährt sich durch ihre Haare, bewegt ihre Schultern, schaut auf den Boden, zur Seite, lächelt. Wie im Modeshooting, nur dass diese oft Stunden dauern. Reif sagt nach wenigen Minuten: „Das war’s.“ Eines der Fotos lädt sie am nächsten Tag bei Instagram hoch. Nach nur zwei Stunden haben fast 60.000 Menschen auf das Herz unter dem Bild gedrückt, einen Tag später 112.000.

An einem Mittag spaziert Reif mit ihrer Managerin an der Alster in Hamburg. Sie suchen nach einem guten Ort, um Fotos zu machen. Die Kennedybrücke vielleicht? Reif, 1,65 Meter groß, in dunklen Hotpants und stark geschminkt, trägt eine schwarze Chanel-Tasche. Das Graffiti auf der Brücke, sagt sie dann, passe nicht zu dieser Tasche. Also weiter.

Reifs Fotos folgen einem klaren Konzept und haben immer das gleiche Motiv: Pamela Reif. Pamela im Bikini am Strand, Pamela in Leggings beim Training, Pamela in knappen Höschen in der Küche vor einer Schüssel Müsli. Es geht in der Regel um Fitness oder Sport, immer in schicken Klamotten, und wenn es ums Essen geht, dann ist auch das gesund. Kein Alkohol, keine Laster, keine Ausfälle. Eine perfekte Welt, voller Disziplin. Sexy Posen, aber kein Zentimeter zu viel nackte Haut. Billig will Pamela nicht.

Ihre große Reichweite hat Reif in Geld verwandelt. Sie wirbt für Fitness-Armbänder oder Schlankheitstees, ist Markenbotschafterin für den Unterwäschehersteller Hunkemöller oder den Uhrenproduzenten Kapten & Son. Was sie mit einem Bild verdient, will sie nicht verraten. Experten schätzen, dass es um die 5000 Euro sind. Denn darum geht es im Kern beim Influencer Marketing: Kein Bild ist spontan, kein Accessoire zufällig da.

„Ich liebe deine Schuhkollektion“, schreibt ginassimplelife unter ein Instagram-Foto von Reif. Über ein Bild mit Pam in Leggings schreibt ein Fan: „Woher ist die, und wo kaufst du generell deine Leggings?“ „Würdest du uns bitte verraten, wo du diese Traumjacke gekauft hast?“, will k.azari wissen.

Direkter kann Werbung nicht sein. „Ich habe eine relativ persönliche Beziehung zu meinen Fans“, sagt Reif. Sie habe auch schon mit Fans trainiert. Dabei hütet ihr Management sie wie einen Superstar: Der Agenturchef und eine Pressesprecherin sitzen mit im Konferenzraum ihrer Hamburger Agentur, als Reif von einer jungen Frau erzählt, die nur wegen ihr mit dem Krafttraining angefangen habe. „Wenn ihre Fans sie sehen, wollen sie Pamela umarmen“, sagt der Agenturchef.