Merkels grösste Baustellen

25. Aug 2017 , von Martin Kaelble

Die Frage, die man sich manchmal stellen sollte, ist also nicht, warum die SPD so schwach ist – sondern warum die CDU immer noch stark ist.

Vermutlich, weil die SPD keine überzeugende Alternative anbot; weil das abschließende Urteil über die drei Großbaustellen noch nicht gefällt werden kann; und weil bei jeder der Entscheidungen, wenn man sich in sie vertieft, die Bewertung so einfach nicht ist. Sie waren kontrovers, aber auch sehr komplex.

So oder so sollte man sich alle drei in Erinnerung rufen, bevor man dem Land eine vierte zumutet: eine „Verkehrswende“.

Allein schon der Begriff hat wieder Orwell’sche Qualitäten – denn diese „Wende“ wäre ein doppeltes Abenteuer: Man zwingt mithilfe von Quoten, Subventionen und Verboten einer Volkswirtschaft eine bestimmte Richtung auf, und zwar in ihrem Blutkreislauf: der Mobilität.