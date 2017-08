Ravensburger - Spiel des Lebens

18. Aug 2017 , von Monika Dunkel

Seit Anfang April ist Maier Chef von Deutschlands größtem Spielehersteller. 45 Jahre, ein jungenhafter Typ mit Sommersprossen im Gesicht. Er ist der Urenkel von Otto Maier, der den Verlag 1883 in Ravensburg gründete. Mit Maiers Aufstieg kehrt die Familie zurück an die Spitze. 15 Jahre hatten sie Karsten Schmidt, einem Manager von Philip Morris, die Geschäfte anvertraut. Nun übernimmt wieder ein Nachkomme das Spiele-Reich.

Clemens Maier schaut seinen Mitarbeitern aufmerksam beim Flippern zu. Münzer ist Leiter Innovation beim Spielehersteller Ravensburger, Maier der Vorstandsvorsitzende. Als die Kugel nach oben fliegt, lächelt er still. Er ist ein zurückhaltender Mensch. Sooft er kann, geht er hinüber in das Experimentierlabor gleich neben der Produktionshalle am Ravensburger Stammsitz des Unternehmens. Der Campus ist seine Idee. Früher war hier die Betriebskantine, nun liegen bunte Sitzkissen herum, es gibt Holzpaletten und Wände voller Klebezettel. Im Campus testen sie nicht nur neue Spiele, sondern auch andere Arbeitsstrukturen. Maier erzählt, dass hier Teams mit Mitarbeitern aller Abteilungen neue Ideen entwickeln.

Es ist Mittagszeit, und Clemens Maier sitzt auf einem Barhocker in der Betriebskantine, eine halbe Portion Maultaschen vor sich, in denen er herumstochert. Er trägt Jeans, gestreiftes Hemd, Lederschuhe. Krawatten überlässt er älteren Kollegen, Turnschuhe den jüngeren. Die Kantine haben sie frisch gebaut, sie ist hell und offen und gut besucht. Es gibt eine Kaffeebar und eine Lounge. Gut vorzeigbar, aber nicht protzig. So halten sie es hier am liebsten.

Rund 135.000 Familienunternehmen in Deutschland werden zwischen 2014 und 2018 an Nachfolger übergeben, hat das Bonner Institut für Mittelstandsforschung geschätzt. Doch viele Familienunternehmer werden von ihrem Nachwuchs hängen gelassen . Die Frage, wer es machen soll, wenn der Patriarch abtritt, stürzt manche Clans in wahre Tragödien. Da werden aus engen Verwandten Erzfeinde , die nur noch über Anwälte oder vor Gericht miteinander reden. Nur drei Prozent aller Familienunternehmen weltweit schaffen es wie Ravensburger in die vierte Generation.

Ravensburger, das ist Maier wichtig, das ist „Familie mal drei“, die höchste Dosis. „Familiengeführt, im Familienbesitz, und auch bei unseren Spielen dreht sich alles um Familie, Eltern und ihre Kinder.“ Neun Familienangehörige halten die Anteile, wem wie viel gehört, wird nicht verraten. Maiers Schwester und ein Cousin sind im Aufsichtsrat. „Bei uns läuft das alles sehr harmonisch“, beteuert Maier. „Wir reden und denken nicht in Stämmen, sonst hätten Sie gleich eine Division in der Familie. Das ist der Anfang von Problemen.“

Dass es bei Ravensburger so friedlich funktioniert, ist ein bisschen Glück, aber vor allem eine Frage der Haltung. So ist der Clan auch in der vierten Generation noch recht überschaubar. Und jeder sei auf den „Familienkodex“ eingeschworen, sagt Maier. Dort hat die Familie die wichtigsten Werte und Grundsätze festgelegt. Vor zwei Jahren haben sie sich zuletzt in Workshops zusammengesetzt und den Kodex überarbeitet. Eherne Regel seit jeher: Die Firma geht vor der Familie. Und: Ein Familienmitglied soll die Firma führen, aber nur wenn die Person fähig ist. Darüber, ob das so ist, entscheidet der Aufsichtsrat. Dort aber haben die Manager von außen die Mehrheit und damit das Sagen. „Das ist unser Modell, der Weg, für den wir uns entschieden haben“, sagt Maier. Gemeinsam mit seinem Cousin hat er eine Liste gemacht und überlegt, wen sie im Aufsichtsrat brauchen. Nun gibt es Vertreter aus alter und neuer Industrie, aus Familienunternehmen und Aktiengesellschaften. Jüngste Neuzugänge sind Thomas Vollmoeller, Chef des Karrierenetzwerks Xing, und Maiers Cousin. Die Schwester ist schon länger dabei.

Dass er etwas kann, musste Urenkel Maier also gleich doppelt beweisen, der Familie und den Managern: „Die haben mir keinen roten Teppich ausgerollt.“ Zehn Jahre habe er außerhalb der Firma „solide Lernerfahrungen“ gemacht, erst beim Kinderfernsehsender „Nickelodeon“ in Großbritannien, später bei der Bertelsmann-Verlagstochter Random House in New York. 2005 kam die erste Station in der Firma, drei Jahre war er Geschäftsführer einer kleinen Gesellschaft in Spanien und musste dort den Vertrieb aufbauen. „Das war Firma, aber es war 1000 Kilometer weg. Ein guter Einstieg“, erinnert er sich.

Als Innovationsmanager stieg Maier dann tief ins Geschäft ein. Bei ihm liefen die Ideen zusammen. Er trieb die Entwicklung des „Tiptoi“-Stifts voran, einer Kombination aus Sensor, Chip und eingebautem Lautsprecher, mit der sich Brettspiele digital anreichern lassen. Dass Maier im Unternehmen als Mastermind des elektronischen Lernspiels gilt, scheint ihm fast unangenehm. „Die Technik haben wir nicht erfunden“, sagt er. „Aber wir haben sie in unsere Spielewelt übertragen.“ „Tiptoi“ trägt heute wesentlich zum Umsatz bei, das Spielzeug liefert die beste Wachstumsstory überhaupt. Spätestens damit hat Maier Familie und Aufsichtsrat von sich überzeugt. 2011 rückte er in den Vorstand auf, wurde verantwortlich für das Marketing des Spielelands, für Akquisitionen und schließlich auch für die Strategie. Ravensburger kaufte die US-Firma Wonder Forge und 2014 den schwedischen Spielzeughersteller Brio. Zug um Zug übernahm Maier mehr Verantwortung.

Nie habe ihn der Vater ins Geschäft gedrängt, „ich habe immer eine Freiheit gespürt, dass ich es nicht machen muss, auch wenn ich immer darauf hingearbeitet habe“, erzählt er in seinem geräumigen Büro am Ravensburger Stammsitz. Spielzeug fliegt hier nicht rum, auch keine Puzzles. Nur ein Holzspielzeug, glatt, glänzend, bunt, steht auf dem Beistelltisch. Es ist die Ameise von Brio. Zieht man an der Schnur, dreht sich ein gelbes Ei auf ihrem Rücken, und das Tier wackelt mit Kopf und Schwanz. „Die mag ich sehr“, sagt Maier.