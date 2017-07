Wie Duravit das Klo digitalisieren will

25. Jul 2017 , von Thomas Steinmann

Marken verändern sich. Sie müssen sich immer wieder neu erfinden. Der Badausrüster Duravit will vom Fitnessboom profitieren

Dabei ist die smarte Toilette gar nicht in erster Linie für die Gesundheitsbranche gedacht. Mit dem Biotracer will das Unternehmen, das sich über die Jahre vom Sanitärkeramikhersteller zum Komplettanbieter für Designbäder entwickelt hat, von einem Lifestyle-Trend profitieren: Immer mehr Menschen messen ihre Körperfunktionen, um die dabei erhobenen Daten auszuwerten und ihre Fitness zu überprüfen.

In vielen Praxen und Laboren sei bei Urinproben noch „Steinzeit“ angesagt, erklärt Duravit-Chef Frank Richter: Sie werden mit Röhrchen und Teststreifen genommen, die Ergebnisse müssen später in den PC getippt werden. Die Messung mit dem Biotracer, wie Duravit das Daten-WC nennt, sei hygienischer und präziser.

Im Frühjahr bekam der Badausrüster Duravit Anfragen von unerwarteter Seite. Mehrere Arztpraxen und sportmedizinische Labore interessierten sich für das neueste Produkt der Firma aus dem Schwarzwald: ein intelligentes WC, das die Körperfunktionen seiner Benutzer misst – vom Glukosegehalt des Urins über den Anteil an weißen Blutkörperchen bis zum pH-Wert.

„Uns ist klar geworden, dass wir da eine sehr gute Informationsquelle haben“, sagt Richter. Als Kunden hat der Ex-Investmentbanker Menschen vor Augen, die wissen wollen, ob ihr Fitnessprogramm wirkt und die Trainingsintensität stimmt. Das Daten-WC kann zehn verschiedene Werte analysieren, indem es einige Tropfen Urin in eine Kartusche mit Teststreifen leitet. Optische Sensoren scannen die Probe. Die Daten werden an eine App übertragen.

Schon vor einigen Jahren hat Duravit – wie auch Wettbewerber wie Villeroy & Boch und Geberit – Toiletten mit Elektronik und Software ausgerüstet. 2010 brachte das Familienunternehmen Dusch-WCs mit Fernbedienung auf den Markt. Die Luxusklos sind vor allem in Asien gefragt. Der „nächste Schritt“, dem Benutzer auch Informationen zu seiner Fitness zu liefern, sei da naheliegend gewesen, sagt Richter.

Unternehmen: Duravits Ursprünge liegen in einer 1817 gegründeten Steingutfabrik im badischen Hornberg, die Tischgeschirr herstellte. 25 Jahre später kamen Sanitärprodukte hinzu. Heute macht das Unternehmen, das sich 1960 in Duravit umbenannte und mehrheitlich in Familienbesitz ist, mit knapp 6000 Mitarbeitern einen Umsatz von 450 Mio. Euro.